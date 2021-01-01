مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، أكد مرة أخرى أن لاعبه ونجمه إرلينج هالاند مستمر الموسم المقبل.

زورك تحدث مع "سكاي" هذه المرة ونفى وجود أي نية من ناديه للتفريط في خدمات المهاجم النرويجي بالميركاتو القادم.