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أخبار الانتقالات | دوناروما يوقع لباريس وبرشلونة يغير خططه

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 14 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Gianluigi Donnarumma PSG

ليفربول يرفض ضم كاباك

2021-07-14T18:16:03Z

ذكرت مصادر خاصة لجول أن ليفربول رفض عرض شالكه للحصول على توقيع المدافع أوتشان كاباك نظير 11.5 مليون يورو.

ورغم تألق كاباك مع ليفربول معارًا الموسم الماضي، إلا أن النادي الإنجليزي رفض عرض النادي الألماني بشأنه، وفضّل عدم ضمه بصورة نهائية في أنفيلد.

برشلونة سيجدد عقد سيرجي روبيرتو

2021-07-14T18:02:07Z

بعد الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع أن سيرجي روبيرتو سيرحل عن برشلونة، استقر النادي الكتالوني على العكس.

هذا ما قالته صحيفة موندو ديبورتيفو، التي أشارت إلى أن إدارة جوان لابورتا ستمنح لاعبها عرضًا للتجديد حتى صيف 2024.

رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع دوناروما

2021-07-14T18:00:51Z

أعلن باريس سان جيرمان بصورة رسمية عن الحصول على توقيع حارس منتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما لمدة خمسة مواسم.

وانتهى عقد دوناروما مع ميلان بنهاية الموسم الماضي، ليصبح حرًا للانتقال أينما شاء مجانًا، وينقض البي آس جي عليه.

هالاند يُحبط ريال مدريد وتشيلسي.. تلميح جديد حول مستقبله!

2021-07-14T17:59:48Z

التفاصيل من هنا

تشيلسي يعرض التعاقد مع كييزا

2021-07-14T17:58:39Z

وفقًا لما قالته صحيفة "بيلد" الألمانية فإن تشيلسي تحرك من أجل ضم فيدريكو كييزا من يوفنتوس بعد تألقه في اليورو.

وبصورة مبدئية، لن يوافق يوفنتوس على بيع كييزا إلا بوصول عرض بقيمة 100 مليون يورو.

نافاس باقٍ في باريس رغم قدوم دوناروما

2021-07-14T17:57:40Z

قرر كيلور نافاس عدم مغادرة باريس سان جيرمان رغم تعاقد النادي الفرنسي مع حارس آخر شاب وهو المتألق جيانلويجي دوناروما.

الحارس الكوستاريكي باقٍ بصورة مبدئية كالحارس الأول لدى كتيبة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، وينوي القتال على مركزه مع الإيطالي الآخر.

تألق سواريز لن يوقف الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

2021-07-14T17:56:36Z

التفاصيل من هنا

خطة برشلونة "الفرنسية" للتخلص من كوتينيو تتعقد

2021-07-14T17:56:03Z

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