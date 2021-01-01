أخبار الانتقالات | خيبة أمل برشلونة ومصير كين الرسمي

ذكرت "لا رازون" أن ليفربول مهتم بخدمات ساؤول، لاعب أتلتيكو مدريد، في ظل الحديث الدائر عن رحيله عن الفريق.

الريدز يبحثون عن معوض لجورجينيو فاينالدوم الذي رحل مجاناً هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان عقب انتهاء عقده، والإسباني يعد لاعباً مناسباً بحسب التقرير.