أخبار الانتقالات | خليفة ليفاندوفسكي ورحيل بوجبا

ذكر "فينورد تي إم" أن صفقة انتقال عماد ديالو لصفوف فينورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد قد تحدث في يناير.

الإيفواري الشاب كان على وشك الانضمام للفريق الهولندي نهاية الصيف الماضي، ولكن الإصابة أوقفت الصفقة.