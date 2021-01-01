أخبار الانتقالات | خليفة ليفاندوفسكي ورحيل بوجبا

إقالة كومان وتشافي يقترب من خلافته
بايرن يستهدف أوسيمين
أكد "كالتشيو ميركاتو" التقارير بخصوص وجود اهتمام من بايرن ميونخ بضم فيكتور أوسيمين الصيف المقبل لخلافة روبرت ليفاندوفسكي.
وأضاف التقرير أن نابولي لن يفرط بنجمه النيجيري بمبلغ أقل من 100 مليون يورو إذا قرر بيعه.
ليفربول مهتم بضم فيليبس
ذكرت "ديلي ستار" أن ليفربول حالياً الأوفر حظاً للتعاقد مع كالفين فيليبس، نجم ليدز.
وأضاف التقرير أن رغم مفاوضات الدولي الإنجليزي وناديه لمد عقده، ولكن تحرك ليفربول قد يكون مُغرياً.
صفقة ديالو وفينورد تعود للحياة
ذكر "فينورد تي إم" أن صفقة انتقال عماد ديالو لصفوف فينورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد قد تحدث في يناير.
الإيفواري الشاب كان على وشك الانضمام للفريق الهولندي نهاية الصيف الماضي، ولكن الإصابة أوقفت الصفقة.
بوجبا سيرحل عن مانشستر
ذكرت "ESPN" أن مانشستر يونايتد تقبل فرضية عدم تمديد بول بوجبا لعقده.
وينتهي عقد الفرنسي بحلول نهاية العام الجاري، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل مده.
باريس يراقب رافينيا
أوضح "تيم توك" أن باريس سان جيرمان آخر المهتمين بالنجم البرازيلي لليدز رافينيا.
اللاعب ارتبط بليفربول مؤخراً بحسب تقارير إنجليزية، وشارك للمرة الأولى مع بلاده الشهر الماضي.