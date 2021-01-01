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أخبار الانتقالات | خليفة ليفاندوفسكي ورحيل بوجبا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 28 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Paul Pogba Man Utd 2021
Getty

إقالة كومان وتشافي يقترب من خلافته

2021-10-28T07:26:14Z

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بايرن يستهدف أوسيمين

2021-10-28T07:24:49Z

أكد "كالتشيو ميركاتو" التقارير بخصوص وجود اهتمام من بايرن ميونخ بضم فيكتور أوسيمين الصيف المقبل لخلافة روبرت ليفاندوفسكي.

وأضاف التقرير أن نابولي لن يفرط بنجمه النيجيري بمبلغ أقل من 100 مليون يورو إذا قرر بيعه.

ليفربول مهتم بضم فيليبس

2021-10-28T07:23:45Z

ذكرت "ديلي ستار" أن ليفربول حالياً الأوفر حظاً للتعاقد مع كالفين فيليبس، نجم ليدز.

وأضاف التقرير أن رغم مفاوضات الدولي الإنجليزي وناديه لمد عقده، ولكن تحرك ليفربول قد يكون مُغرياً.

صفقة ديالو وفينورد تعود للحياة

2021-10-28T07:22:04Z

ذكر "فينورد تي إم" أن صفقة انتقال عماد ديالو لصفوف فينورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد قد تحدث في يناير.

الإيفواري الشاب كان على وشك الانضمام للفريق الهولندي نهاية الصيف الماضي، ولكن الإصابة أوقفت الصفقة.

بوجبا سيرحل عن مانشستر

2021-10-28T07:21:04Z

ذكرت "ESPN" أن مانشستر يونايتد تقبل فرضية عدم تمديد بول بوجبا لعقده.

وينتهي عقد الفرنسي بحلول نهاية العام الجاري، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل مده.

باريس يراقب رافينيا

2021-10-28T07:19:47Z

أوضح "تيم توك" أن باريس سان جيرمان آخر المهتمين بالنجم البرازيلي لليدز رافينيا.

اللاعب ارتبط بليفربول مؤخراً بحسب تقارير إنجليزية، وشارك للمرة الأولى مع بلاده الشهر الماضي.

رحيل جماعي للأجانب عن النصر

2021-10-28T07:18:58Z

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النصر يفاوض لاعباً برازيلياً

2021-10-28T07:16:52Z

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