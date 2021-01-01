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أخبار الانتقالات | حسم مصير ميسي وتجديد كيليني

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 11 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Lionel Messi Barcelona 2020-21
Getty Images

إيفرتون يريد سان ماكسيمان

2021-07-11T08:49:24Z

أوضحت "ميرور" أن إيفرتون وضع نجم نيوكاسل ألان سان ماكسيمان هدفاً لتعزيز صفوفه الموسم المقبل.

الجناح الفرنسي سينضم في حالة واحدة هي رحيل ريتشارليسون عن التوفيز خلال الميركاتو الصيفي.

برينتفورد يطلب لاعب ليفربول

2021-07-11T08:47:46Z

عرض برينتفورد الصاعد حديثاً للدوري الممتاز الإنجليزي 10 مليون جنيه استرليني لشراء هاري ويلسون من ليفربول.

التقرير الذي نشرته "صن" أكد أن ليفربول يرحب بفكرة بيع لاعبه الذي لا يدخل في مخططات الفريق الأول.

عرض سعودي ضخم لنجم الأهلي

2021-07-11T08:47:15Z

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أونانا في الطريق إلى ليون

2021-07-11T08:46:04Z

أكد وكيل أندريه أونانا، حارس أياكس، في تصريحات مع " Voetbal Primeur" أن المفاوضات جارية لنقله إلى ليون.

الوكيل أكد أن الصفقة لم تتم بعد ولكن المحادثات مستمرة بين الأطراف المعنية.

جوتسه: مستمر في هولندا

2021-07-11T08:44:47Z

أكد ماريو جوتسه، النجم الألماني، مع "ESPN" أنه مستمر مع ناديه بي إس في إيندهوفن الموسم المقبل.

اللاعب أوضح أن فريقه يملك فرصة لعب دوري الأبطال الموسم المقبل، وهذا حافز يكفيه للبقاء.

جواو ماريو مجاناً لبنفيكا

2021-07-11T08:43:40Z

بحسب "لاجازيتا"، سيفسخ إنتر عقد لاعبه جواو ماريو، مما سيتيح له الانضمام مجاناً إلى بنفيكا.

الناديان توصلا لاتفاق بخصوص الصفقة ولكن المعضلة الشرط الجزائي الذي وقعه إنتر مع سبورتينج وقت ضم اللاعب، والذي يحظر ضمه لأي فريق برتغالي آخر.

كيليني مستمر مع يوفنتوس

2021-07-11T08:42:48Z

أوضح فابريزيو رومانو أن يوفنتوس سيقوم بتمديد عقد قائده جيورجيو كيليني في الأيام المقبلة.

قلب الدفاع المخضرم سيوقع على عقد لموسم إضافي بناء على طلب من المدير الفني الجديد ماسيمليانو أليجري.

حسم مصير ميسي والإعلان خلال أيام

2021-07-11T08:42:25Z

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