أخبار الانتقالات | حارس جديد لبرشلونة وصراع على دامسجارد

رسمياً | براداريتش ينضم للأهلي
سوسييداد قريب من حارس آرسنال السابق
أوضحت "آس" أن ريال سوسييداد في مفاوضات للتعاقد مع حارس برايتون مات ريان هذا الصيف.
ريان أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في آرسنال ولكن لم يتم تجديدها.
مانشستر سيتي يستهدف مدافع فولهام
ذكرت "صن" أن مانشستر سيتي يتابع عن كثب مدافع فولهام أنتوني روبينسون.
اللاعب يملك عقداً حتى 2024 وأبدى وولفرهامبتون رغبته أيضاً بضمه بحسب التقرير.
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تغيير في حراسة مرمى برشلونة
أوضحت "موندو" أن برشلونة سيتخلى عن نيتو في الميركاتو الصيفي ويستعرض عدة أسماء لتعويضه.
الأسم الأول حارس بلد الوليد جوردي ماسيب، والثاني هو أيتور من ليفانتي بحسب التقرير.
صراع ثلاثي على سانشيس
ذكرت "le 10 sport" أن قطبي العاصمة لندن آرسنال وتوتنهام مهتمان بخدمات البرتغالي ريناتو سانشيس.
اللاعب الفائز بلقب الدوري الفرنسي مع ليل تحت أنظار برشلونة كذلك بحسب التقرير، ولكن سعره المرتفع يصعب الصفقة على النادي الإسباني.
ميلان يفاوض تراوري
ذكرت "سكاي" أن ميلان في مفاوضات مع موناكو بالساعات الماضية لضم الظهير الأيسر فودي بالو تراوري.
اللاعب سعره يقدر في حدود ستة ملايين يورو وسيكون تدعيماً للجبهة اليسرى مع تيو هيرنانديز.
ريال مدريد يدخل سباق دامسجارد
ذكرت "توتوسبورت" أن ريال مدريد هو آخر المهتمين بخدمات ميكيل دامسجارد، نجم الدنمارك وسامبدوريا.
وارتبط اللاعب الذي تقدر قيمته بحدود 40 مليون يورو ببرشلونة ويوفنتوس وعديد الأندية الكبرى عقب تألقه في اليورو.