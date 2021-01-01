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أخبار الانتقالات | جيسوس في صفقة تبادلية وميلان يقترب من دياز

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 22 يونيو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Jesus Manchester City celebrate 2021
Getty

برشلونة يحدد موقفه من جوسينس!

2021-06-22T08:23:12Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد اتخذ قراره النهائي فيما يتعلق بمحاولة ضم اللاعب روبين جوسينس من صفوف أتالانتا الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب كان يلقى إعجابًا كبيرًا في صفوف إدارة برشلونة بالأسابيع الأخيرة.

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أداما تراوري يعرض نفسه على برشلونة!

2021-06-22T08:23:03Z

كشف النجم الإسباني أداما تراوري للاعب فريق وولفرهامبتون عن استعداده للعودة لصفوف برشلونة في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب بالتزامن مع خروج بعض الأنباء عن رغبة برشلونة في إعادته.

ميلان يقترب من إعادة دياز

2021-06-22T08:22:54Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن قرب نادي ميلان من الحصول على خدمات اللاعب براهيم دياز من جديد بعد انتهاء إعارته.

وبحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، فالنادي يريد حسم الإعارة لصالحه مع بند شراء مقابل 20 مليون يورو بينما يطلب ريال مدريد 25.

يوفنتوس يسعى لضم نجم منتخب إيطاليا مانويل لوكاتيلي

2021-06-22T08:22:43Z

تحدثت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب مانويل لوكاتيلي من صفوف ساسوولو.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، الذي أكد أن الفريق بدأ الحديث مع ساسوولو بالفعل لضمه، لكنه ليس الوحيد حيث تسعى عدة أندية إنجليزية لضمه.

مانشستر سيتي يريد كين!

2021-06-22T07:52:59Z

يصر نادي مانشستر سيتي على الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإنجليزية من جول عن طريق مراسل مانشستر سيتي جوناثان سميث، حيث ترى إدارة مانشستر سيتي اللاعب كبديل مثالي لسيرخيو أجويرو.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز" فإدارة الفريق تفكر في إدخال جابرييل جيسوس في الصفقة لتخفيض تكلفتها.

أتلتيكو مدريد مهتم بنجم نابولي

2021-06-22T07:52:48Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن اهتمام نادي أتلتيكو مدريد بالحصول على خدمات النجم لورينزو إنسيني هداف نابولي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الإسباني معجب للغاية بما يقدمه ويراه مناسبًا لخطته.