أخبار الانتقالات | حسم مصير رونالدو وبوسكيتس يغادر برشلونة

يوفنتوس سيعرض مبادلة رونالدو مع بوجبا
"لاجازيتا" أكدت الشائعات المنتشرة حول إمكانية حدوث مبادلة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد هذا الصيف.
الصفقة ستكون عودة بول بوجبا لصفوف يوفنتوس مقابل عودة أخرى لكريستيانو رونالدو إلى صفوف يونايتد في حال نجاح الاتفاق بين الطرفين.
لاتسيو يحاول مع بواتينج
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن لاتسيو سيعرض على جيروم بواتينج عقداً في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه.
الدولي الألماني السابق انتهى عقده مع بايرن ميونخ بحلول نهاية الموسم الأخير، وحتى الآن لم يحدد وجهته المقبلة.
توخيل هو الآخر سيمدد مع تشيلسي
علم "جول" من مصادره الخاصة أن تشيلسي سيعرض على مدربه توماس توخيل تمديد عقده مع الفريق.
العقد الجديد سيمتد على الأقل حتى 2023، وهو الأمر الذي لم ينفيه المدرب الألماني في تصريحاته عقب التتويج بدوري الأبطال.
عقد جديد لكانتي في تشيلسي
ذكر "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي سيعرض عقداً طويل الأمد على نجمه نجولو كانتي للبقاء في صفوفه.
اللاعب الفرنسي كان رجل المباراة النهائية التي تُوج فيها البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
جورجينا تحسم مصير رونالدو
ردت صديقة كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجيز على التقارير التي تحدثت عن تركه يوفنتوس.
جورجينا قالت للإعلاميين في إسبانيا بأن رونالدو مستمر الموسم المقبل في صفوف يوفنتوس.
رايولا يعرض دوناروما على يوفنتوس بتخفيض
بحسب "لاجازيتا"، عرض مينو رايولا وكيله جيانلويجي دوناروما على يوفنتوس مقابل راتب 6 مليون يورو فقط، نفس المبلغ الذي رفضه من ميلان.
التقرير قال إن يوفنتوس لم يحسم أمره بعد، خصوصاً في ظل عدم وجود عروض لحارسه الأساسي فويتشك تشيزني بالوقت الراهن.
بوسكيتس في رادار بايرن ميونخ
أوضح صحفي "آس" خافيير ماتالاناس أن سيرجيو بوسكيتس قد يترك برشلونة وينضم إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.
نجم خط الوسط عقده ممتد حتى 2023 مع البلوجرانا، ولكن الوضع الاقتصادي الصعب قد يدفعه لترك النادي والرحيل حتى مجاناً إلى ألمانيا.
إنتر يحدد بديل حكيمي
ذكرت "ليكيب" أن إنتر سيضم جوناثان كلاوس، الظهير الأيمن لفريق لانس، في حال إتمام بيع أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان.
وتم ربط إنتر أيضاً بإيمرسون، ظهير ريال بيتيس، ولكن الأخير أكد عودته لصفوف برشلونة.