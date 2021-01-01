أخبار الانتقالات | توتنهام يراقب هداف سويسرا، وإنتر يجد بديل يونج

نجم سويسرا يجذب انتباه توتنهام
إنتر يخطط لضم منبوذ ليفربول
كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أنّ إنتر وضع في خطته التعاقد مع اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس من ليفربول
جاء ذلك لتعويض رحيل أشلي يونج وعودته إلى الدوري الإنجليزي منضمًا لفريق أستون فيلا
نابولي يتحرك لتأمين إنسيني
ذكرت "كورييري" أن نابولي سيتحرك عقب اليورو لتمديد عقد نجمه وقائده لورينزو إنسيني.
اللاعب عقده ينتهي في يونيو 2022 ولم يتوصل وكيله مينو رايولا لحل بعد مع الفريق الجنوبي لمده.
رابطة الليجا ترفض مساعدة برشلونة بخصوص ميسي
فيلا يواصل مطاردة نجم آرسنال الشاب
ذكرت "فوتبول لندن" أن آرسنال سيتلقى عرضاً جديداً من أستون فيلا لضم نجمه الشاب إميل سميث رووي.
العرض سيكون الثالث للاعب الذي يملك بعد عامين في عقده مع المدفعجية.
ليفربول يتابع ساؤول
ذكرت "لا رازون" أن ليفربول مهتم بخدمات ساؤول، لاعب أتلتيكو مدريد، في ظل الحديث الدائر عن رحيله عن الفريق.
الريدز يبحثون عن معوض لجورجينيو فاينالدوم الذي رحل مجاناً هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان عقب انتهاء عقده، والإسباني يعد لاعباً مناسباً بحسب التقرير.
صدمة لبرشلونة، أومتيتي يرفض الرحيل
أوضحت "ماركا" أن صامويل أومتيتي رفض عرض ناديه برشلونة لفك الشراكة بينهما وفسخ العقد.
التقارير قالت إن برشلونة سيعرض على اللاعب مبلغاً من المال للرحيل وفسخ العقد ولكن الفرنسي رفض.
رونالدو لا يريد مغادرة يوفنتوس
أندرسون على أعتاب لاتسيو
أوضح "توتو ميركاتو" أن لاتسيو ووست هام قريبان من إتمام الاتفاق بخصوص البرازيلي فيليبي أندرسون.
الجناح سيعود لفريقه القديم عقب تجربة فاشلة في إنجلترا، وستكون تكلفة الصفقة بحسب التقرير في حدود 10 مليون يورو.
توتنهام: هاري كين هدفنا
أكد فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي الجديد لتوتنهام، مع "سكاي" أن فريقه لا ينوي التفريط في نجمه هاري كين ويعتبره هدفاً هاماً.
المدير الإيطالي أكد أن فريقه تفاوض مع مواطنه أنطونيو كونتي لتدريب الفريق وعديد الأسماء الأخرى، قبل الاتفاق مع نونو سانتو.