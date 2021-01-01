أخبار الانتقالات: توتنهام يحدد سعر بيع كين وإنتر يتخلى عن لوكاكو في حالة واحدة

إنتر قد يتخلى عن لوكاكو في حالة واحدة
أفادت تقارير صحفية، أن إنتر متمسك بمهاجمه روميلو لوكاكو، ولا يريد التخلي عنه، ولكن حالة واحدة فقط قد تدفع النيراتزري للتخلي عن مهاجمه البلجيكي.
وارتبط لوكاكو في الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف إنتر، وسط اهتمام من برشلونة وتشيلسي بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 27 عامًا.
وبحسب صحيفة كوريري ديللو سبورت، فإن إنتر سيغير رأيه ويقرر التخلي عن لوكاكو إن وصله 102 مليون جنيه إسترليني.
مانشستر يونايتد وتشيلسي يتنافسان على ضم جناح ريال مدريد
دخل مانشستر يونايتد، في سباق مع تشيلسي لمحاولة التعاقد مع جناح ريال مدريد، لوكاس فاسكيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد الجناح صاحب الـ 27 عامًا مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ورفض اللاعب عروض تجديد عقده، ليقرر الرحيل بنهاية الموسم.
وبحسب صحيفة ABC الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد وتشيلسي سيعملان على التعاقد مع فاسكيز، الذي ارتبط بالانضمام إلى بايرن ميونخ بنسبة كبيرة.
برشلونة يحدد بديل هالاند حال فشل المفاوضات
أكدت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة استقرت على بديل إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في حال فشل التعاقد معه في الصيف المقبل.
وارتبط هالاند بالرحيل عن الفريق الألماني، وسط اهتمام من أقوى الفرق الأوروبية وعلى رأسهم ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد.
وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة يرى التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، سيكون حلًا جيدًا في حالة فشل التعاقد مع المهاجم النرويجي.
ريال مدريد يمنح آرسنال الضوء الأخضر لشراء أوديجارد
كشفت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد منحت آرسنال الضوء الأخضر، لشراء مارتن أوديجارد لاعب الفريق المعار من الميرينجي.
وتحرص إدارة ريال مدريد على توفير المال اللازم لتمويل صفقة إرلينج هالاند، في الصيف المقبل، والذي يعد هدفًا أساسيًا بالنسبة للميرينجي.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة تايمز، فإن ريال مدريد وافق على بيع متوسط ميدان الفريق مارتن أوديجارد لصالح آرسنال خلال الصيف المقبل وتفعيل بند الشراء.
يوفنتوس يسعى لاستعادة مهاجمه السابق
تأمل إدارة يوفنتوس لاستعادة مويس كين مهاجم الفريق السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من إيفرتون.
وانتقل مويس كين إلى إيفرتون في صيف 2019، ولكنه لم يشارك مع الفريق الإنجليزي، لينتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة.
وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن إدارة البيانكونيري تريد استعادة مهاجمها صاحب الـ 21 عامًا خلال الفترة المقبلة.
توتنهام يحدد سعر هاري كين
كشفت تقارير صحفية، أن إدارة توتنهام الإنجليزي قامت بتحديد سعر مهاجم الفريق هاري كين، لمن يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وارتبط كين بالرحيل عن صفوف الفريق اللندني خلال الفترة المقبلة، ولكن إدارة الفريق لا ترغب في التخلي عن لصالح أحد فرق الدوري الإنجليزي.
وبحسب صحيفة صن الإنجليزية فإن إدارة الفريق اللندني حددت 175 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن المهاجم الإنجليزي صاحب الـ 27 عامًا.