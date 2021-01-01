أخبار الانتقالات | تغييرات في حراسة المرمى في بايرن، وجريليش قد يغير جلده

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 27 يونيو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا 21:32

21:56 27‏/6‏/2021 twitter facebook copy

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مانشستر يونايتد يحاول السطو على جريليش رسميًا: موناكو يضم حارس بايرن ميونخ 2021-06-27T18:32:22Z 21:32 أعلن نادي بايرن ميونخ رحيل الحارس ألكسندر نوبل إلى موناكو على سبيل الإعارة أعلن نادي بايرن ميونخ رحيل الحارس ألكسندر نوبل إلى موناكو على سبيل الإعارة مانشستر يونايتد يحاول السطو على جريليش 2021-06-27T17:50:39Z 20:50 مانشستر سيتي يقترب من ضمه كشفت تقارير صحفية أنّ مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة جاك جريليش من أستون فيلا. ورغم اقتراب اللاعب من التوقيع مع مانشستر سيتي لكن الشياطين الحمر يحاول خطفه في اللحظات الأخيرة ساؤول يطلب الرحيل من أتلتيكو مدريد 2021-06-27T17:48:55Z 20:48 فتح ساؤول الباب للخروج من أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وتحاول أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول التعاقد مع الموهبة الإسبانية رسميًا: زفن أولرايش يعود إلى بايرن ميونخ 2021-06-27T17:17:20Z 20:17 أعلن نادي بايرن ميونخ التعاقد مع الحارس زفن أولرايش بالمجان بعد انتهاء عقده مع هامبورج وكان الحارس قد غادر بايرن ميونخ في 2020 بعد الاستمرار لخمس سنوات imago images / poolfoto ميلان يستهدف مهاجم سانتوس 2021-06-27T08:02:42Z 11:02 ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان ينافس نابولي على خدمات مهاجم سانتوس كايو جورج. اللاعب الشاب انضم لقائمة من الترشيحات تضم أيضاً أوليفييه جيرو ولوكا يوفيتش ودوشان فلاهوفيتش، الأسماء المطروحة لتعزيز هجوم الفريق هذا الصيف. تحرك أمريكي لضم ثنائي إنتر 2021-06-27T07:58:04Z 10:58 أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن أندية أمريكية مهتمة بضم ثنائي النيراتزوري رادجا ناينجولان وأرتورو فيدال. اللاعبان خارج حسابات الفريق للموسم المقبل ويبحث النادي عن عروض لتسويق الثنائي. فيربو على أعتاب ميلان 2021-06-27T07:56:27Z 10:56 "سبورت" أكدت أن ميلان أصبح قريباً من ضم جونيور فيربو من صفوف برشلونة. المفاوضات في مراحل متقدمة بحسب الجريدة الكتالونية، ولكن لم توضح صيغة الصفقة النهائية. مانشستر يتحرك نحو كامافينجا 2021-06-27T07:55:23Z 10:55 ذكرت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد آخر الأندية المهتمة بنجم فرنسا الشاب إدواردو كامافينجا. متوسط الميدان يتبقى في عقده عام وحيد مع رين، وسبق وارتبط بريال مدريد وبايرن ميونخ. مدرب جديد يرفض توتنهام 2021-06-27T07:54:15Z 10:54 ذكرت "صن" أن جراهام بوتر، مدرب برايتون، لا يرحب بفكرة الانتقال لتدريب توتنهام. المدرب يملك شرطاً جزائياً في عقده مع برايتون قيمته 21 مليون يورو، مما يصعب المفاوضات بحسب الجريدة. توتنهام يستهدف نجم اليابان 2021-06-27T07:53:15Z 10:53 أوضحت "صن" أن توتنهام أبدى اهتماماً بالتعاقد مع الدولي الياباني تاكاهيرو تومياسو من صفوف بولونيا. اللاعب ارتبط في الأسابيع الأخيرة بالبقاء في إيطاليا ولكن بالانتقال لصفوف أتالانتا. انتهت، حكيمي إلى بي إس جي 2021-06-27T07:52:15Z 10:52 أكد فابريزيو رومانو أن صفقة انتقال أشرف حكيمي من صفوف إنتر إلى باريس سان جيرمان قد انتهت. القيمة النهائية بحسب رومانو ستكون 60 مليون يورو و10 ملايين إضافية في شكل حوافز متغيرة. كاريوس يعود إلى ليفربول 2021-06-27T07:51:05Z 10:51 أكد الحارس الألماني لوريس كاريوس مع "بيلد" عودته لصفوف فريقه الأصلي ليفربول عقب انتهاء إعارته مع أونيون برلين. اللاعب الذي خرج مُعاراً إلى النادي الألماني لعب فقط 4 مباريات بقميصه طوال الموسم الماضي، ولذا قرر عدم استكمال مشواره بقميصه.