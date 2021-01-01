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أخبار الانتقالات | تشيلسي يقترب من هالاند، ودوناروما في باريس

أخبار الانتقالات اليوم 7 يونيو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Gianluigi Donnarumma AC Mailand
Getty Images

باريس سان جيرمان يقترب من ضم دوناروما

2021-06-07T22:51:12Z

لن ينضم لبرشلونة

اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم صفقة جيانلوجي دوناروما بعد انتهاء عقده مع ميلان الإيطالي

وبحسب "سكاي إيطاليا" فاللاعب سوف يحصل على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو

Gianluigi Donnarumma Milan
Getty Images

نونو يقترب من إيفرتون

2021-06-07T20:37:43Z

كشفت تقارير صحفية أنّ إدارة إيفرتون تفضل التعاقد مع نونو سانتو مدرب وولفرهامبتون السابق لخلافة كارلو أنشيلوتي

وكان نونو قد غادر وولفرهامبتون عقب نهاية الموسم الحالي

تشيلسي يقترب من هالاند

2021-06-07T20:35:49Z

اللاعب قد يرحل هذا الصيف

لم يستسلم نادي تشيلسي الإنجليزي في مسألة التعاقد مع إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند ويحاول بكل الطرق إنهاء الصفقة في الصيف الجاري.
Erling Haaland Borussia Dortmund 2021
Getty

بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع ساؤول

2021-06-07T20:32:58Z

صفقة جديدة

كشفت تقارير صحفية أنّ ساؤول نيجيز على قائمة المطلوبين في صفوف بايرن ميونخ الألماني إلا أنّ الصفقة قد تكن مكلفة

ويحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع اللاعب أيضًأ مما يغري أتلتيكو مدريد لفتح المزاد لأجل اللاعب بحسب ما ذكرته سبورت 1 الألمانية

Saul Niguez Bayern Atletico
Getty/Goal

باراتيتشي يصل إلى توتنهام

2021-06-07T20:24:29Z

أصبح فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي السابق، على بعد أيام من العمل مع توتنهام مع وصوله إلى لندن.

مورينيو يحسم مصير دجيكو

2021-06-07T10:13:21Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن جوزيه مورينيو لا يمانع بقاء إدين دجيكو في صفوف روما الصيف المقبل.

المدرب البرتغالي يريد أيضاً كارلوس فينيسيوس من بنفيكا، وهو الذي سبق وضمه لتوتنهام الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

آرسنال يحاول إعادة أوديجارد

2021-06-07T10:12:13Z

بحسب "فوتبول لندن" سيحاول آرسنال إعادة متوسط ميدان ريال مدريد مارتين أوديجارد مرة أخرى هذا الصيف.

النرويجي لعب النصف الثاني من الموسم الماضي مُعاراً مع الفريق اللندني، وبعد فشل الأخير في ضم إيميل بوينديا من نوريتش، سيعود مرة أخرى للاعبه السابق.

النصر يستهدف فيدال

2021-06-07T10:10:53Z

المزيد من هنا.

ريال مدريد يتجاهل راموس

2021-06-07T10:10:29Z

المزيد من هنا.

برشلونة يعود لفابيان رويز

2021-06-07T10:10:07Z

المزيد من هنا.

مفاوضات باريسية مستمرة مع حكيمي ودوناروما

2021-06-07T10:09:12Z

أكد فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان مستمر في مفاوضاته بالأيام الماضية مع إنتر بخصوص أشرف حكيمي.

الصحفي الإيطالي أوضح أيضاً أن باريس مهتم بضم جيانلويجي دوناروما بعد انتهاء عقده مع ميلان، وأن الإيطالي الشاب سيحسم موقفه قريباً.

الخليفي يوضح موقف مبابي وميسي

2021-06-07T10:08:12Z

المزيد من هنا.

مانشستر يضم هيتون

2021-06-07T10:07:29Z

ذكر "فوتبول إنسايدر" أن مانشستر يونايتد حسم صفقة التعاقد مع حارس أستون فيلا توم هيتون.

الحارس سينضم مجاناً عقب انتهاء عقده مع فيلا، وسيتم الإعلان عنه في يوليو المقبل رسمياً.