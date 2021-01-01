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أخبار الانتقالات: تشيلسي يطارد مدافع بايرن، والنصيري مطلوب في مانشستر

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 19 أبريل 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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En-Nesyri, Sevilla
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آرسنال يفاوض موهبة ساسوولو

2021-04-19T14:14:08Z

يفاوض نادي آرسنال فريق ساسوولو للتعاقد مع مانويل لوكاتيلي خلال سوق الانتقالات المقبلة.

اللاعب ارتبط بالعديد من الفرق الكبرى على رأسها مانشستر سيتي لكن آرسنال يحاول خطفه

بوتشيتينو يحاول إعادة أورييه إلى باريس سان جيرمان

2021-04-19T14:12:49Z

كشفت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أنّ ماوريسيو بوتشيتينو يرغب في إعادة سيرج أورييه إلى صفوف باريس سان جيرمان.

أورييه سبق وعمل تحت قيادة بوتشيتينو في توتنهام خلال السنوات الماضية 

تشيلسي يستقر على ضم مدافع بايرن ميونخ

2021-04-19T14:09:41Z

انضمام أوباميانكو للبافاري قد يسمح بالصفقة

أكدت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية أنّ تشيلسي يقترب من إتمام التعاقد مع نيكلاس زوله من بايرن ميونخ في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنّ فرانك لامبارد هو من طلب التعاقد مع اللاعب حينما كان مدربًا، لكن توماس توخيل يتفق مع رؤيته ويرغب في جلبه

Niklas Süle Bayern 2021
Getty Images

إنتر يقترب من حسم صفقة إيمرسون

2021-04-19T13:57:59Z

يقترب إنتر الإيطالي من إتمام التعاقد مع إيمرسون من صفوف تشيلسي الإنجليزي
ويرغب المدرب أنطونيو كونتي في العمل مع إيمرسون مرة أخرى بعد أن جلب الأخير إلى البلوز 

مانشستر يونايتد يستعد لشراء النصيري

2021-04-19T13:55:12Z

صفقة قد تكون قياسية

يقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع يوسف النصيري من إشبيلية خلال سوق الانتقالات المقبلة بصفقة قد تكون قياسية.

وقد ينضم المغربي إلى مسرح الأحلام مقابل 46 مليون يورو ليصبح أغلى صفقة باعها إشبيلية عبر تاريخه.

Youssef En-Nesyri
(C)Getty Images

آداما تراوري معروض للبيع

2021-04-19T13:53:33Z

يحاول نادي وولفرهامبتون الإنجليزي التخلص من جناح الفريق، آداما تراوري، خلال سوق الانتقالات المقبلة.

صحيفة "فوتبول إنسايدر" أكدت أن السبب وراء هذا الأمر هو توفير سيولة مادية لأجل شراء صفقات جديدة

ليفربول يضع خطة للتعاقد مع مهاجم أستون فيلا

2021-04-19T13:45:49Z

أولي واتكينز أبهر الجميع في الموسم الحالي

كشفت صحيفة "فوتبول إنسايدر" أن ليفربول يحاول التعاقد مع أولي واتكينز من صفوف أستون فيلا خلال سوق الانتقالات المقبلة.
واتكينز يقدم مستويات جيدة خلال الموسم الجاري وقاد أستون فيلا مطلع الموسم للفوز بسباعية على الريدز
Ollie Watkins Aston Villa 2020-21
Getty Images

ميلان يطارد نجم ساسوولو

2021-04-19T13:43:27Z

وضع نادي ميلان اللاعب جيانلوكا سكاماكا خياره الأساسي في سوق الانتقالات المقبلة ليكون بديل زلاتان إبراهيموفيتش على المدى الطويل.

المهاجم صاحب الـ22 عامًا معارًا حاليًا لصفوف جنوى إلا أنّ مستوياته في الفترة الأخيرة جذبت ميلان للتعاقد معه.

نابولي يحاول تمديد عقد ميرتينس

2021-04-19T13:38:04Z

كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أنّ نابولي يمتلك القدرة على تمديد عقد دريس ميرتينس حتى 2023.

وأوضحت أنّ هناك بندًا في عقد اللاعب يسمح بالتجديد التلقائي دون الحاجة للدخول في أي مفاوضات