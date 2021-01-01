أخبار الانتقالات: تشيلسي يطارد مدافع بايرن، والنصيري مطلوب في مانشستر

انضمام أوباميانكو للبافاري قد يسمح بالصفقة

أكدت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية أنّ تشيلسي يقترب من إتمام التعاقد مع نيكلاس زوله من بايرن ميونخ في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنّ فرانك لامبارد هو من طلب التعاقد مع اللاعب حينما كان مدربًا، لكن توماس توخيل يتفق مع رؤيته ويرغب في جلبه