أخبار الانتقالات: تشيلسي يطارد فاران وليفربول قد يتخلى عن لاعبه

تشيلسي يدخل على خط المفاوضات مع فاران
اللاعب مطلوب في مانشستر يونايتد
أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنّ تشيلسي يقترب من التعاقد مع رافائيل فاران من ريال مدريد، إذ قرر اللاعب الرحيل بنهاية الموسم الجاري.
وأشارت إلى أنّ البلوز قد يخطف الصفقة من مانشستر يونايتد الذي يتطلع لضم الفرنسي.
وبجانب الثنائي الإنجليزي فإنّ باريس سان جيرمان هو الآخر يترقب موقف فاران ويحاول جلبه في الصيف.
آرسنال يقترب من تجديد عقد لاعبه الشاب
بحسب "ذا أثليتك" فإنّ آرسنال يحاول تحسين عقد الموهبة الصاعد سميث رووي خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الصحيفة أنّ اللاعب صار جزءًا من مشروع ميكيل أرتيتا للمستقبل ويحاول منحه عقدًا جديدًا لضمان استمراره وتحسنه
ليفربول قد يخسر نجمه في الصيف
شاكيري يرفض البقاء
أكد موقع "فوتبول إنسايدر" أنّ شيردان شاكيري يرفض الاستمرار مع ليفربول ويبحث عن فرصة للرحيل في الصيف المقبل.
الدولي السويسري يرى أنّه لا يحصل على دقائق لعب كافية ويفضل إيجاد فرصة أفضل خارج أسوار أنفيلد
ميلان يضع موعدًا نهائيًا لتمديد عقد دوناروما
ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ ميلان حدد موعدًا نهائيًا لتمديد عقد الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما.
وبحسب الصحيفة، فإن الحارس لم يحسم موقفه بعد رغم أنّ عقده ينتهي بعد نحو شهرين من الآن.
ثنائي الدوري الإيطالي يطارد موهبة برشلونة
هل يرحل؟
بحسب كالتشيو ميركاتو فإن لاعب برشلونة، فرانشيسكو ترينكاو، قد يرحل بنهاية الموسم الجاري.
وأوضحت أنّ يوفنتوس وميلان يخططان للتعاقد معه في الفترة المقبلة.