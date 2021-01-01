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أخبار الانتقالات | تشيلسي يستسلم في صفقة هالاند وبرشلونة يقرر بيع نجمه

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 18 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Erling Haaland Borussia Dortmund
Getty Images

من أجل مبابي وريال مدريد، فينيسيوس وفاران إلى مانشستر يونايتد

2021-07-18T07:18:24Z

التفاصيل من هنا

تشيلسي يأس من ضم هالاند وبدأ اهتمامه بليفاندوفسكي

2021-07-18T07:16:22Z

استسلم مسؤولو تشيلسي إلى حقيقة عدم قدرتهم على ضم إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند هذا الصيف.

وبدأ النادي اللندني في بحث التعاقد مع مهاجم آخر، واستقروا على نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي.

ووفقًا للصحيفة الإنجليزية، فإن البافاري لن يمانع بيع نجمه البالغ من العمر 32 عامًا نظير 50 مليون جنيه استرليني.

تحسين عقد إنجز أولوية بالنسبة لساوثامبتون

2021-07-18T07:15:01Z

يعتقد المدير الفني لساوثامبتون رالف هازنهوتل أن العقد الحالي لداني إنجز قد يمثل أزمة كبيرة للنادي على إثرها قد يرحل المهاجم المخضرم.

على هذا الأساس، يؤمن النمساوي بضرورة تعديله حتى يتمكن النادي فعليًا من الإبقاء على اللاعب بعد بروز اهتمام كبير به من العديد من الأندية الأوروبية الضخمة.

دليل جديد على اقتراب تريبيير من مانشستر يونايتد

2021-07-18T07:13:24Z

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن كيفن تريبيير بات يبحث عن منزل في مدينة مانشستر، تأهبًا للانتقال إلى مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.

وتعد هذه الإشارة من نجم أتلتيكو مدريد هامة للغاية على اقترابه من ترك الروخي بلانكوس والعودة للبريميرليج من بوابة الشياطين الحمر.

ليفربول يجدد عقد أليسون

2021-07-18T07:11:01Z

أوشك ليفربول على تأمين استمرار حارسه المخضرم أليسون بيكر في أنفيلد لمدة طويلة.

النادي الإنجليزي بات على أعتاب تجديد عقد الحارس البرازيلي حتى 2026 بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب حول أغلب التفاصيل.

برشلونة يحسم مصير كليمون لونجليه

2021-07-18T07:10:11Z

قرر برشلونة التخلص من كليمون لونجليه هذا الصيف.

هذا ما ذكرته صحيفة سبورت، والتي قالت أن البرسا يأمل في إرساله معارًا بنية الشراء إلى أي نادٍ يطمح في الظفر بخدمات اللاعب الفرنسي.

يوفنتوس يتفوق على آرسنال في ضم لوكاتيلي

2021-07-18T07:08:48Z

تأتي رغبة مانويل لوكاتيلي في الانتقال إلى يوفنتوس لا آرسنال، ويبدو أن اللاعب بات على وشك تحقيق هذه الرغبة.

صحيح أن العرض المادي لآرسنال أكبر (40 مليون يورو لساسوولو)، لكن النادي الإنجليزي لن يضمه بسبب عدم اقتناعه بمشروع الجانرز.