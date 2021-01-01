أخبار الانتقالات: تشيلسي يرصد 90 مليون لاستعادة لوكاكو ونيمار يغازل برشلونة

أوضحت تقارير صحفية، عن اجتماع والد ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة برفقة جوان لابورتا، رئيس الفريق الكتالوني، للنقاش حول مستقبل اللاعب مع الفريق.

وينتهي عقد ميسي رفقة برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وارتبط البرغوث الأرجنتيني بالرحيل عن صفوف فريقه، إلا أنه في الفترة الأخيرة ازدادت التكهنات بشأن استمرار اللاعب داخل قلعة كامب نو.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن هناك اجتماعًا سيجع بين والد ميسي، مع لابورتا للنقاش بشأن مستقبل البرغوث الأرجنتيني في الفترة المقبلة وتجديد العقد.