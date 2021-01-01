أخبار الانتقالات: تشيلسي يتقدم سباق ضم أجويرو وميسي يحدد مطالبه لبرشلونة

ميسي يحدد مطالبه لبرشلونة
يبدو أن المفاوضات بين إدارة برشلونة، وأسطورة الفريق ليونيل ميسي حول تجديد العقد تسير في الطريق الصحيح، والأزمة أصبحت في طريقها للحل.
وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وارتبط البرغوث الأرجنتيني بالرحيل عن صفوف فريقه في الفترة الأخيرة، إلا أن الأمور قد تتغير بعد تولي خوان لابورتا منصب الرئيس.
وبحسب شبكة يورو سبورت، فإن ميسي أصدر قائمة بمطالبه لإدارة برشلونة برئاسة لابورتا، لتجديد عقده والاستمرار داخل قلعة كامب نو.
تشيلسي يتقدم في سباق التعاقد مع أجويرو
كشفت تقارير صحفية، أن تشيلسي متقدم في سباق التعاقد مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، إذ يفضل اللاعب الأرجنتيني الاستمرار في البريمرليج.
وأعلن مانشستر سيتي في وقت سابق، رحيل أجويرو عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، بعد نهاية عقده وعدم وصول الطرفين إلى اتفاق لتجديد العقد.
وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن تشيلسي يتقدم سباق التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني المخضرم، الذي ارتبط بالانضمام إلى العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها برشلونة.
وكيل أعمال جورجينو ينفي أنباء عودة موكله إلى إيطاليا
نفى جواو سانتوس، وكيل أعمال جورجينو، متوسط ميدان تشيلسي الأنباء التي ربطت اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، بالعودة إلى الدوري الإيطالي من جديد.
وارتبط جورجينو، مرارًا وتكرارًا بالعودة إلى صفوف نابولي، في فترات الانتقالات الأخيرة، ولكن وكيل أعمال اللاعب حسم الأمر.
ونقل موقع توتو ميركاتو، تصريحات لوكيل أعمال اللاعب الإيطالي، والتي أكد خلالها أن موكله سيستمر في إنجلترا، في الموسم المقبل مع تشيلسي ولن يرحل.
اجتماع هالاند ووكيل أعماله مع أندية الدوري الإنجليزي
كشفت تقارير صحفية، أن إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، سيجتمع اليوم الجمعة رفقة وكيل أعماله مينو رايولا، مع بعض الفرق الإنجليزية التي ترغب في ضمه لبداية المفاوضات.
وارتبط هالاند بالرحيل عن الفريق الألماني بنهاية الموسم الحالي، وتسعى كبار الفرق الأوروبية للتعاقد معه، وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وتشيلسي.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن هالاند سيجلس هو ووكيل أعماله مع ممثلي مانشستر يونايتد، ليفربول، تشيلسي، ومانشستر سيتي يوم الجمعة في لندن لبحث إمكانية انضمامه إلى أحد تلك الفرق، كما حدث مع ريال مدريد وبرشلونة يوم الخميس.
ليفربول يزاحم برشلونة على التعاقد مع ديباي
أفادت تقارير صحفية، أن ليفربول انضم في سباق التعاقد مع ممفيس ديباي لاعب ليون، الذي ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الحالي.
وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ليفربول يزاحم برشلونة، على التعاقد مع اللاعب الهولندي والذي يعد ضمن قائمة أولويات الفريق الكتالوني منذ الصيف الماضي.
ميليك يريد العودة للدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس
أوضحت تقارير صحفية، أن أركاديوش ميليك لاعب مارسيليا الفرنسي والمعار من نابولي، يريد العودة إلى السيرى آ من جديد بنهاية الموسم وقطع إعارته.
وكان المهاجم البولندي قد انضم إلى مارسيليا في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا قادمًا من نابولي.
وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ميليك يريد قطع إعارته بنهاية الموسم، والعودة إلى الدوري الإيطالي والانضمام إلى نابولي الذي يريد التعاقد معه لتدعيم الجانب الهجومي للفريق.
باريس سان جيرمان يتعجل تجديد عقد مبابي
تصر إدارة باريس سان جيرمان، على الاحتفاظ بموهبة الفريق كيليان مبابي، وحرمان الفرق الأوروبية المهتمة بضمه من التعاقد معه.
وبحسب صحيفة لو باريزيان، فإن إدارة الفريق، تأمل في إقناع مبابي بتجديد عقده والاستمرار داخل حديقة الأمراء وعدم الرحيل.
وارتبط مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، في ظل اهتمام شديد من ريال مدريد بالتعاقد مع الجوهرة الفرنسية.