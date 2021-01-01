أخبار الانتقالات | تشيلسي قد يخطف كامافينجا، وهدف آرسنال يبتعد

وضع أندريا بيلوتي، لاعب تورينو، مسألة رحيله في سوق الانتقالات خارج حساباته مؤقتًا حتى الانتهاء من يورو 2020

وسوف يقرر اللاعب إما الاستمرار مع تورينو أو الرحيل إلى روما الذي يستعد لدفع 30 مليون يورو لأجله