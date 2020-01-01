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أخبار الانتقالات: تشيلسي هو الأقرب لنجم البايرن وصدمة لجماهير ريال مدريد!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Mbappe PSG 2020
Getty

لاعب الريال سعيد بوجوده رغم قلة المشاركة

2020-12-01T10:03:16Z

أصر ناتشو فرنانديز على أنه سعيد في ريال مدريد وليس لديه رغبة في المضي قدمًا.

يقول المدافع إنه يرغب في مزيد من الوقت للعب، لكنه راضٍ عن اللعب مع الريال.

"تأتي كل عروض الصيف، لكنني سعيد هنا. أود أن ألعب أكثر، لكني حلمت باللعب لهذا الفريق "، وفقًا لماركا.

تشيلسي يقود السباق نحو نجم بايرن ميونخ

2020-12-01T10:02:01Z

تشيلسي هو الأقرب لضم ألابا

يواصل تشيلسي قيادة السباق للحصول على توقيع ديفيد ألابا، وفقًا لـ AS.

النمساوي متعدد الاستخدامات يتجه نحو الخروج من بايرن ميونخ، مع انتهاء عقده، ويعتقد أولئك الموجودون في ستامفورد بريدج أنه يمكنهم الفوز بصفقة قبل أمثال ريال مدريد وليفربول ويوفنتوس.

David Alaba Chelsea 2020
Goal/Getty

أوتاميندي وتوديبو يقتربوا من العودة لبرشلونة في يناير

2020-12-01T10:01:15Z

قد يعود جان كلير توديبو مدافع برشلونة إلى الكامب نو في يناير بعد إخفاقه في الظهور مع بنفيكا أثناء إعارته.

وفقًا لـ O Jogo، يمكن أن يتم فشخ عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بعد معاناته من الإصابات أثناء وجوده في البرتغال ومعه نيكولاس أوتاميندي أمامه في الترتيب.

خبر صادم لجماهير ريال مدريد!

2020-12-01T09:59:39Z

مبابي لن ينتقل للريال بسبب الأزمة المالية

المال شحيح في ريال مدريد ولن يتمكنوا من تحمل صفقة للتعاقد مع كيليان مبابي الصيف المقبل، بحسب لو باريزيان.

كان مبابي أولوية قصوى لنادي العاصمة لبعض الوقت، لكن جائحة فيروس كورونا أدى إلى خسائر فادحة في النادي، والواقع هو أن صفقة اللاعب الدولي الفرنسي لا يمكن تمويلها.

Mbappe Real Madrid PSG
Getty Images

"تشيلسي قضى على مسيرة موسوندا"

2020-12-01T09:58:37Z

توقفت مسيرة تشارلي موسوندا المهنية بسبب انضمامه إلى تشيلسي في وقت مبكر جدًا، وفقًا لمدير أكاديمية أندرلخت جان كيندرمانز.

انضم اللاعب إلى البلوز عندما كان شابًا في عام 2012 من أندرلخت البلجيكي، لكنه لم يحرز تقدمًا كبيرًا، حيث تم تربيته على سبيل الإعارة إلى أندية مختلفة.

أخبر كيندرمانز أنه لو بقي في أندرلخت، لكان الآن يلعب دور البطولة على المسرح العالمي.

نجم الريال السابق يريد استبدال راموس ومودريتش!

2020-12-01T09:57:29Z

قال ستيف ماكمانمان إن ريال مدريد يحتاج إلى تعديل كبير في التشكيلة.

يشعر رجل الريال السابق بأن الشخصيات الرئيسية مثل سيرخيو راموس ولوكا مودريتش بحاجة إلى الاستبدال إذا أرادوا البقاء على طاولة القمة في أوروبا.

وعبر عن مخاوفه أن تؤثر الأزمة المالية على صفقات الريال الجديدة، حيث يحتاج للعديد من النجوم في مراكز كثيرة.