أخبار الانتقالات: تشيلسي هو الأقرب لنجم البايرن وصدمة لجماهير ريال مدريد!

أصر ناتشو فرنانديز على أنه سعيد في ريال مدريد وليس لديه رغبة في المضي قدمًا.

يقول المدافع إنه يرغب في مزيد من الوقت للعب، لكنه راضٍ عن اللعب مع الريال.

"تأتي كل عروض الصيف، لكنني سعيد هنا. أود أن ألعب أكثر، لكني حلمت باللعب لهذا الفريق "، وفقًا لماركا.