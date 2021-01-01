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أخبار الانتقالات | تراوري الأغلى وتضحية كامافينجا الملكية

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 4 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Adama Traore Wolves 2021-22
Getty Images

بن عرفة لرومانيا

2021-09-04T07:38:01Z

ذكر موقع "برو سبورت" أن النجم الفرنسي حاتم بن عرفة قد يرحل للدوري الروماني.

وقد ينضم صانع الألعاب السابق لنيوكاسل إلى رابيد بوخارست مجاناً بحسب التقرير، إذ لا يرتبط بأي فريق منذ انتهاء تجربته في بوردو.

فنربخشه يطارد رافينيا

2021-09-04T07:35:43Z

ذكر الصحفي بيدرو ألميدا أن فنربخشه التركي يطارد رافينيا ألكانتارا ويحاول ضمه هذا الصيف.

اللاعب خارج حسابات باريس سان جيرمان وتم استبعاده من قائمة الفريق لدوري الأبطال، مما يشجع النادي التركي بحسب التقرير.

وولفز يغري تراوري

2021-09-04T07:34:19Z

قالت "صن" إن وولفرهامبتون سيعرض على نجمه أداما تراوري تمديد عقده مع الفريق وجعله صاحب الراتب الأعلى.

وسيعرض وولفز عقداً لأربع مواسم بحسب التقرير لإقناع نجمه بالبقاء عقب الاهتمام المتزايد مؤخراً، خصوصاً من توتنهام.

بيانيتش يكشف كواليس الرحيل عن برشلونة

2021-09-04T07:33:32Z

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إيفرتون يتحرك لضم كافاني

2021-09-04T07:32:21Z

ذكرت "تودو فيكاخيس" أن إيفرتون مهتم بضم إدينسون كافاني من صفوف مانشستر يونايتد.

ويأمل إيفرتون أن تتقلص مشاركات كافاني مع يونايتد عقب ضم الأخير كريستيانو رونالدو، مما يفتح المجال للصفقة.

النصر يترقب موقف عبد الحميد مع الاتحاد

2021-09-04T07:31:45Z

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مبابي يحترم ريال مدريد ولكن

2021-09-04T07:31:08Z

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كامافينجا يضحي بعرض باريس من أجل الملكي

2021-09-04T07:30:20Z

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