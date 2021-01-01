أخبار الانتقالات | تحديد بديل بوجبا، وفاران يحزم حقائبه

فاران يتفق بشكل مبدئي مع مانشستر يونايتد
الشياطين الحمر مستمرة في التدعيم
كشفت تقارير صحفية أنّ انضمام رافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد صار مجرد مسألة وقت
وأوضحت أنّ اللاعب وقع عقدًا أوليًا على أن ينتقل بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة
مانشستر يونايتد يبحث عن بديل بوجبا في إنتر
يبدو أنّ مغادرة بوجبا صارت حتمية
ذكرت صحيفة "لاجازيتا" أنّ مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش من إنتر لخلافة بول بوجبا
وأوضحت أنّ الفرنسي بات قريبًا من الرحيل في ظل اهتمام يوفنتوس بضمه
جندوزي يقترب من مارسيليا
كشفت تقارير صحفية أن ماتيو جندوزي سوف يرحل على سبيل الإعارة لنادي مارسيليا خلال الساعات المقبلة.
وخرج اللاعب من حسابات مدرب آرسنال ولذلك لا يمانع المغادرة
بوسكيتس مطلوب في الدوري الأمريكي
نجم برشلونة لن يرحل في الصيف
Sergio Busquets has been approached by MLS clubs in the last few months. He’s been tempted, but he’s 100% staying at Barcelona this summer - no doubt. 🔵🔴 #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2021
New approaches will arrive for Busquets from MLS clubs for summer 2022 or 2023, as revealed yesterday on Twitch. 🇺🇸 https://t.co/nOikQdmWeW
يوفنتوس يعتزم تمديد عقد كيليني
Giorgio Chiellini will sign a new contract with Juventus in the next days/weeks. He’s expected to stay until June 2022 and be part of the project for one more season - he’s been great again yesterday vs Belgium. 🔵🇮🇹 #Juventus #Chiellini— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2021
دومفريس بديل حكيمي في إنتر
ذكرت "دي تيليجراف" الهولندية أن مواطنها دينزل دومفريس سيكون معوض أشرف حكيمي في إنتر.
اللاعب الذي تألق في أمم أوروبا الحالية مع بلاده تلقى عرضاً من إيفرتون بحسب التقرير، ولكن إنتر الأقرب.
ليدز يتمم صفقة فيربو
أكدت "سبورت" وجود اتفاق بين برشلونة وليدز من أجل انتقال جونيور فيربو للنادي الإنجليزي.
الظهير الأيسر خرج من الحسابات في البلوجرانا وسينتقل مقابل قرابة 18 مليون يورو. اقرأ المزيد هنا
ميلان يطارد شيك وتاديتش
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان يريد التعاقد مع مهاجم جديد وتواصل مع ممثلي باتريك شيك ودوشان تاديتش.
شيك يتألق في يورو 2020 مع جمهورية التشيك وبحسب التقرير ناديه باير ليفركوزن يطلب 40 مليوناً لبيعه.
أما تاديتش فيلعب مع أياكس منذ ثلاثة مواسم، والنادي الهولندي لن يمانع بيعه بحسب التقرير.
زين الدين فرحات قريب من مارسيليا
أوضح "DZ foot" أن لاعب نيم المتألق الموسم الماضي زين الدين فرحات قريب من مارسيليا.
التقرير أوضح أن المفاوضات بمراحل متقدمة بين الناديين من أجل اللاعب الجزائري.
توتنهام لا يمانع رحيل ألديرفيريلد
ذكرت "صن" أن توتنهام لن يقف أمام رغبة مدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد بالرحيل خلال الصيف الجاري.
الدولي البلجيكي يريد أن يصبح قريباً من بلاده، ولذا التفكير في عروض بلجيكية أو هولندية، ولكن التقرير قال إن سبيرز يطلب قرابة 30 مليون يورو لبيعه.
لا عروض لضم كامافينجا
أوضحت "Le Parisien" أن نادي رين الفرنسي لم يتلق أي عرض من أجل ضم نجمه إدواردو كامافينجا.
الفرنسي الشاب متابع من قبل بايرن ميونخ وريال مدريد، ولكن لم يتحرك أي فريق حتى الآن لضم لاعب الوسط.
مارسيليا يقترب من ثلاثة صفقات
ذكر "فابريزيو رومانو" أن مارسيليا أتم ضم الثنائي شينجيز أوندير وباو توريس من روما على سبيل الإعارة.
وفي سياق متصل، ذكرت "The Athletic" أن الفريق قريب أيضاً من ويليام ساليبا، مدافع آرسنال كذلك على سبيل الإعارة.
سبارتاك يضم موسيس نهائياً
أعلن سبارتاك موسكو الروسي عن تعاقده بشكل رسمي مع فيكتور موسيس من صفوف تشيلسي.
النيجيري يرحل عن البلوز عقب فترة امتدت لتسعة أعوام تخللها عدة إعارات.