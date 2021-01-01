مدونة حية

أخبار الانتقالات | تجديد عقد فاتي واقتراب رحيل نجم ريال مدريد الشاب

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 18 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

محدث
التعليقات (0)
Ansu Fati 10
FC Barcelona

برشلونة قد يجدد عقد فاتي تلقائيًا

2021-09-18T19:37:04Z

كشفت صحيفة "سبورت" أنّ أنسو فاتي لاعب برشلونة لديه بند في عقده يسمح له بالتجديد حتى 2024.

ورغم أنّ عقد اللاعب ينتهي في صيف 2022 لكن الإدارة غير قلقة وسوف تفعل البند ليستمر لفترة أطول.

ألفيس يقترب من التوقيع مع فلامنجو

2021-09-18T19:35:03Z

يقترب داني ألفيس، لاعب برشلونة الأسبق، من التوقيع مع فلامنجو البرازيلي بالمجان.

وكان اللاعب قد رحيل عن صفوف سانتوس بعد فسخ تعاقده وارتبط بالانتقال إلى ريفير بليت الأرجنتيني

يوفنتوس يرغب في ضم يوفيتش

2021-09-18T19:34:15Z

كشفت تقارير صحفية أنّ إدارة يوفنتوس تدرس إتمام التعاقد مع لوكا يوفيتش لقيادة هجوم الفريق.

يوفيتش لا يحصل على دقائق لعب كافية مع ريال مدريد ومستعد للبحث عن فريق جديد

برشلونة يراقب ستيرلينج

2021-09-18T07:30:33Z

قالت تقارير إسبانية إن برشلونة يريد التعاقد مع رحيم ستيرلينج من صفوف مانشستر سيتي.

وذكرت "سبورت" أن النادي الكتالوني يريد استغلال تراجع مكانة الجناح الإنجليزي في فريقه وضمه على سبيل الإعارة يناير المقبل. المزيد هنا

توخيل: تشيلسي لم يحاول ضم كين

2021-09-18T07:29:32Z

أكد مدرب تشيلسي توماس توخيل أن ناديه لم يحاول الصيف الماضي التعاقد مع هاري كين من توتنهام.

الألماني أوضح أنه سعيد باستمرار الدولي الإنجليزي مع سبيرز، وذلك بعد ارتباطه بالانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي.

آرسنال سيجدد للاكازيت

2021-09-18T07:27:29Z

أوضحت "ESPN" أن آرسنال يسعى لتمديد عقد مهاجمه أليكساندر لاكازيت، وهو الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري.

وارتبط اللاعب بحسب التقارير بيوفنتوس وعدة أندية تسعى لضمه مجاناً بعد نهاية عقده في يوفنتوس.

مفاوضات بين يونايتد وفيرنانديش

2021-09-18T07:26:29Z

قال "إكريم كونور" إن مانشستر يونايتد يسعى لتمديد عقد نجمه برونو فيرنانديش حتى 2027.

الصحفي التركي أوضح أن المفاوضات لم تنطلق بصفة مباشرة بعد، ولكن يُتوقع أن تبدأ في أقرب فرصة.

ميلان يتابع نجم بروج

2021-09-18T07:25:26Z

قال "كالتشيو ميركاتو" إن ميلان بالوقت الراهن يتابع تشارلز دي كاتيليز من بروج لتعزيز خط وسطه.

بحث ميلان عن لاعب صانع ألعاب مستمر، والبلجيكي هو آخر الأسماء التي يتم ربطها بالروسونيري.

إنتر ميامي يستمر في مطاردة ميسي

2021-09-18T07:24:54Z

اقرأ هنا

مويس: سولشاير هو من طلب بقاء لينجارد

2021-09-18T07:23:45Z

قال ديفيد مويس، مدرب وست هام، في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد أن جيسي لينجارد استمر مع الأخير بناء على رغبة مدربه أولي جونار سولشاير.

وأضاف مويس أن لينجارد لم يمانع العودة لصفوف الفريق الذي لعب وتألق معه في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

رايولا: دي ليخت قد يغادر يوفنتوس

2021-09-18T07:19:45Z

كشف مينو رايولا، وكيل ماتايس دي ليخت، أن المدافع قد يترك يوفنتوس الصيف المقبل.

وأوضح رايولا مع "راي" أن مستقبل الهولندي مفتوح، وأنه قد يزامل أليسيو رومانيولي في يوفنتوس حال انتهى عقد قائد ميلان ورحل للبيانكونيري، أو قد يرحل اللاعب لفريق آخر.