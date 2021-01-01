أخبار الانتقالات | تجديد سيميوني وفيراتي يعلن صفقة دوناوما

وفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس أصبح على أعتاب التجديد للنادي قريبًا.

اللاعب ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن النادي وربما الدوري الإيطالي تمامًا، إلا أن الأمور تسير في اتجاه معاكس الآن.

الاتفاق أصبح قريبًا بين الطرفين وفقًا لرغبة المدرب ماسيميليانو أليجري، ومن غير المعلوم حتى الآن مدة العقد وراتب اللاعب.