أخبار الانتقالات | تجديد ستيرلينج وحارس ريال مدريد الجديد

وكلاء ديباي يراجعون عقوده مع برشلونة
حسم برشلونة التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم فريق ليون بداية من الموسم الجديد.
جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريزو رومانو، والذي أكد أن وكلاء اللاعب يراجعون عقوده في الوقت الحالي والإعلان عن الصفقة سيكون قريبًا.
يوفنتوس يعرض آرون رامزي للبيع
يسعى نادي يوفنتوس لبيع لاعبه آرون رامزي في الفترة المقبلة بحسب ما ذكر الصحفي فابريزو رومانو.
رومانو أكد اجتماع النادي بوكلاء اللاعب للحديث عن مستقبله، وعرضه للبيع في الصيف الجاري.
مانشستر سيتي يفاوض ستيرلينج على التجديد!
بالرغم من انتشار أنباء عن رغبة النادي في التخلص من رحيم ستيرلينج في الأسابيع الماضية، كشفت تقارير اليوم عن مفاوضات الإدارة مع اللاعب لتجديد عقده.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن المفاوضات سيتم التركيز عليها بشكل أكبر بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
ليفربول يسعى لضم نجم برايتون
أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي ليفربول مهتم بالحصول على خدمات اللاعب باسكال جروس من صفوف برايتون هوف ألبيون.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "توتو ميركاتو ويب"، والذي أكد أن يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي معجب للغاية بصاحب الـ 30 عامًا.
مانشستر يونايتد مهتم بنافاس
كشف مانشستر يونايتد الإنجليزي عن اهتمام بضم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن موقف اللاعب في باريس سان جيرمان سيكون معقدًا بعد انضمام جيانلويجي دوناروما من ميلان.
ريال مدريد يفاوض حارس نابولي
كشفت تقارير صحفية اليوم عن رغبة نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات الحارس الإيطالي أليكس ميريت نجم فريق نابولي.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ديفنسا سنترال"، والذي أكد أن النادي يحاول الحصول على حارس بديل لكورتوا حال حدث أي شيء للبلجيكي خلال الموسم الجديد.
يوفنتوس يعود لرغبته في ضم توليسو
ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس قد عاد لرغبته القديمة في ضم وسط الملعب الفرنسي كورينتين توليسو نجم بايرن ميونخ.
جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، والذي أكد أن النادي أراد ضم اللاعب من قبل لكن لم يوفق في ذلك.
برشلونة يبحث عن مشتري لأومتيتي
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يبحث عن مشتري للاعبه الفرنسي صامويل أومتيتي نجم خط دفاعه.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن ذلك يأتي في إطار بحث النادي عن تمويل صفقات الصيف.
مانشستر يونايتد يرصد 14 مليون يورو لضم تريبيير
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في ضم اللاعب كيران تريبيير نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن النادي رصد 14 مليون يورو لضم اللاعب، بينما يرفض أتلتيكو مدريد التفريط فيه بأقل من 35 مليون يورو.