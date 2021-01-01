أخبار الانتقالات | تجديد رونالدو وإصرار راموس ونهاية عقد ميسي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، عن التعاقد مع باستون داكا لاعب نادي سالزبورج النمساوي.

اللاعب وقع على عقد مدته 5 سنوات مع الثعالب، في صفقة تصل قيمتها إلى 23 مليون جنيه استرليني.