أخبار الانتقالات | بيانيتش يترك برشلونة وتشيلسي يطارد كوليبالي

ريبيري حائر بين فريقين
أوضحت "سكاي" أن فرانك ريبيري لم يحسم أمره بعد بخصوص الفريق الذي سيلعب معه هذا الموسم.
ويملك الدولي الفرنسي السابق عرضين، أحدهم من هيلاس فيرونا، والآخر من الصاعد حديثاً للسيري آ ساليرنتانا.
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أولمو يتفق مع برشلونة
ذكرت "موندو" أن برشلونة قد توصل لاتفاق شخصي مع داني أولمو بخصوص الراتب ومدة العقد.
وبحسب التقرير، سيبدأ برشلونة التفاوض مع لايبزيج بخصوص نجمه الإسباني بغرض ضمه في يناير المقبل.
تشيلسي يطارد كوليبالي
قالت "فوتبول لندن" إن تشيلسي عازم على دعم خط دفاعه وقد يتحرك لضم كاليدو كوليبالي في يناير المقبل.
وحاول البلوز ضم جول كوندي ولكن إشبيلية تمسك بمطالبه المادية ورفض عرض تشيلسي للمدافع الفرنسي.
نيوكاسل فشل في ضم دياكابي
كشفت صحيفة "سوبر ديبورتي" أن نيوكاسل حاول ضم مدافع نيوكاسل مختار دياكابي خلال الميركاتو الأخير.
وقال التقرير إن النادي الإنجليزي تقدم بعرض في آخر أيام الميركاتو ولكن الوقت لم يسمح بإتمام الصفقة.