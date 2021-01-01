أخبار الانتقالات | بوجبا يعرقل صفقات مانشستر يونايتد، وموهبة برشلونة قد يرحل

رحيم ستيرلينج يماطل في عملية التجديد
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية تعطيل رحيم ستيرلينج لمفاوضات التجديد مع مانشستر سيتي خلال الفترة الجارية
اللاعب يمتلك عقدًا ينتهي بعد موسمين وبالتالي لا يرغب في استعجال عملية التمديد
جريليش يعود إلى إنجلترا وينتظر إتمام رحيله إلى مانشستر سيتي
أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية عودة جاك جريليش إلى صفوف إنجلترا استعدادًا للانتقال إلى مانشستر سيتي
التقارير الصحفية أكدت أنّ الصفقة قد تصل إلى 100 مليون إسترليني
بوجبا يعطل صفقات جديدة لمانشستر يونايتد
النجم الفرنسي صاحب القرار
يعطل بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، صفقة جديد للشياطين الحمر، إذ يرغب النادي الإنجليزي في التعاقد مع ساؤول من صفوف أتلتيكو مدريد
وفي حال رفض بوجبا مغادرة النادي والرحيل إلى باريس سان جيرمان فلن يكون سهلًا إتمام صفقة ساؤول
أليجري يرغب في بقاء رامزي
أكد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، استمرار آرون رامزي في صفوف الفريق نافيًا رحيله إلى الدوري الإنجليزي.
التقارير الصحفية سبق وأشارت إلى رغبة يوفنتوس إعادة ميراليم بيانيتش من برشلونة في الصيف الجاري
جاري كاهيل يعلن رحيله عن كريستال بالاس
After much thought and deliberation, I can confirm that I have left Crystal Palace FC after an enjoyable two years.— Gary Cahill (@GaryJCahill) August 1, 2021
I have really enjoyed my time at the club and I want to extend my sincere thanks to everyone involved at the club, especially the fans and staff who welcomed me
موهبة برشلونة يقترب من الرحيل
رغم تألقه في فترة التحضير للموسم الجديد
ودّع أليكس كولادو، موهبة برشلونة، معسكر الفريق في ألمانيا ليستعد للانضمام إلى فريقه الجديد.
التقارير الصحفية أشارت إلى اقتراب اللاعب من كلوب بروج على سبيل الإعارة على أن يعود في الموسم المقبل