أخبار الانتقالات | بوجبا يرحب بيوفنتوس ورحيل راموس عن باريس

ليفربول قد يتحرك لضم أسينسيو
أوضحت "ABC" أن ليفربول قد يجدد اهتمامه بضم ماركو أسينسيو من ريال مدريد.
اللاعب الإسباني ليس سعيد بدوره في النادي الملكي، مما قد يفتح الباب لرحيله.
برشلونة وسيتي مهتمان بنجم إسبانيول
ذكرت "ديلي ميل" أن مانشستر سيتي انضم للأندية المهتمة بضم موهبة إسبانيول ماتيو جوسيف.
جوسيف، 19 عاماً، تم ربطه بالجار برشلونة بحسب التقرير، ويحظى باهتمام أيضاً من ليدز يونايتد، ويملك شرطاً جزائياً بقيمة مليوني يورو تقريباً في عقده.
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بايرن يضع خطته لضم أديمي
علمت مصادر "جول" أن بايرن ميونخ يخطط لضم النجم الشاب كريم أديمي في يناير المقبل من سالزبورج.
ويخطط بايرن لضمه نهائياً في يناير ثم إعارته لسالزبورج من أجل اللعب باستمرار، وفي نفس الوقت التغلب على خطط لايبزيج وبوروسيا دورتموند لضمه.
فودين يقترب من التجديد
أوضح نيكولا شيرا، الصحفي الإيطالي، أن فيل فودين أصبح قريباً من تمديد عقده مع مانشستر سيتي.
ويمتد عقد الشاب الإنجليزي الحالي حتى 2024، ولكن مانشستر سيتي يريد مده لثلاث سنوات إضافية.
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بوجبا يرحب بفرضية يوفنتوس
أوضح بول بوجبا أنه يرتبط بعد بعلاقات قوية مع يوفنتوس ويتحدث مع لاعبي الفريق وزملاء الماضي مثل باولو ديبالا.
وقال الفرنسي عقب فوز بلاده على ملعب "أليانز" الخاص بالسيدة العجوز على بلجيكا بدوري الأمم أن عقده مع مانشستر ممتد لعام بعد، ولكن بعدها قد يحدث أي شيء.