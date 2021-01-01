أخبار الانتقالات | بوجبا يرحب بيوفنتوس ورحيل راموس عن باريس

أوضح بول بوجبا أنه يرتبط بعد بعلاقات قوية مع يوفنتوس ويتحدث مع لاعبي الفريق وزملاء الماضي مثل باولو ديبالا.

وقال الفرنسي عقب فوز بلاده على ملعب "أليانز" الخاص بالسيدة العجوز على بلجيكا بدوري الأمم أن عقده مع مانشستر ممتد لعام بعد، ولكن بعدها قد يحدث أي شيء.