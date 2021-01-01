أخبار الانتقالات: برشلونة ينافس آرسنال لضم فقير وبايلي يضع شرطه لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد

دخلت إدارة مانشستر يونايتد، في محاولة ومفاوضات مع أتلتيكو مدريد لضم نجم الروخي بلانكوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مقابل 80 مليون يورو.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة الشياطين الحمر رصدت 80 مليون يورو، للتعاقد مع ماركوس يورينتي، مما جعل إدارة الفريق الإسباني تفكر في ترك اللاعب بسبب الأزمة المالية التي يمر بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد كان هدفه الأول في سوق الانتقالات هو تعزيز الجانب الدفاعي، ولكن طلب سولشاير مدرب الفريق من الإدارة تعزيز وسط الملعب أيضًا.