أخبار الانتقالات - برشلونة يحسم صفقته الثالثة ونجم الريال لن يرحل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة ليفانتي في التعاقد مع ميجيل جوتيريز، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب كادينا سير، فإن ليفانتي يريد التعاقد مع اللاعب الشاب، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المقبل، لتعزيز مركز الظهير الأيسر في الفريق.