أخبار الانتقالات | نجم الأرجنتين في توتنهام وأسينسيو مطلوب في الدوري الإنجليزي

الجانرز جاد في بناء فريق قوي

كشفت صحيفة "فوتبول لندن" أنّ آرسنال قدّم عرضًا لنادي ليستر سيتي لأجل التعاقد مع جيمس ماديسون في الصيف الجاري.

الجانرز عرض لاعب بجانب مبلغ مالي لأجل الحصول على خدمات صاحب الـ24 عامًا

وتسير المفاضات ببطء بين الطرفين، لكن رغبة جيمس هي اللعب لصالح آرسنال