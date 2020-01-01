أخبار الانتقالات: يوفنتوس وباريس ينتظران راموس وتشيلسي يؤكد بقاء كانتي

كريستال بالاس يستعد لضم كلاين على سبيل الإعارة
Understand Nathaniel Clyne set to sign a deal with #CPFC until the end of January. Due to be done tomorrow.— Matt Woosnam (@MattWoosie) October 13, 2020
Has been training with Palace for the last few weeks since leaving Liverpool in the summer. #LFC@TheAthleticUK https://t.co/SIsvhC4cEd
حارس مانشستر يونايتد يتمنى الرحيل
حارس المرمى الأرجنتيني سيرجيو روميرو يتوسل لمغادرة مانشستر يونايتد - كما ذكرت صحيفة ذا صن.
لا يريد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أي نوع من المكافآت من الشياطين الحمر، مع رغبته في الانتقال إلى الدوري الأمريكي، حيث يسعى للحصول على وقت لعب منتظم.
جاء روميرو كحارس ثالث بعد دافيد دي خيا ودين هندرسون في ترتيب اختيار الفريق في أولد ترافورد.
مانشستر يونايتد مهتم بمدافع فياريال
مانشستر يونايتد يراقب مدافع فياريال باو توريس - وفقًا لـ ESPN.
قد يتطلع أولي جونار سولشاير إلى ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في يناير إذا استمر فريقه في المعاناة الدفاعية.
ظهر توريس، الذي تم التعاقد معه للبقاء في فياريال حتى عام 2024 ، في جميع مباريات الدوري الإسباني الخمسة منذ بداية الموسم الجديد.
يوفنتوس وباريس يستعدون لضم راموس في نهاية الموسم
باريس سان جيرمان ويوفنتوس يسعون لضم كابتن وقائد ريال مدريد
يوفنتوس وباريس سان جيرمان على استعداد للتعاقد مع سيرخيو راموس في صيف عام 2021 - وفقًا لما ذكره دون بالون.
ريال مدريد مستعد للسماح للاعب البالغ من العمر 34 عامًا بالمغادرة في نهاية عقده العام المقبل، على الرغم من أنه يفضل الاعتزال في السانتياجو برنابيو.
سيسعى كل من يوفنتوس وباريس سان جيرمان إلى إحضار راموس إذا وقع في قائمة الانتقال المجاني في نهاية الموسم.
ليدز في محادثات حول خروج دوجلاس
يستقطب مدافع ليدز باري دوجلاس اهتمام واتفورد وبلاكبيرن، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.الظهير الأيسر لم يظهر بعد مع ليدز هذا الموسم، ومن المحتمل خروج اللاعب من النادي.
سوانزي سيتي يقترب من ضم لاعب ليفربول
عرض على هاري ويلسون لاعب ليفربول فرصة الانضمام إلى سوانزي على سبيل الإعارة، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.
نوادي أخرى ايضًا مهتمه بضم اللاعب مثل ديربي وكارديف ونوتنجهام فورست ونوريتش لكن سوانزي يقود السباق حاليًا.
فولهام يقترب من إتمام صفقة كونجولو
قالت صحيفة ديلي ميل إن فولهام يجري محادثات مع هدرسفيلد بشأن انتقال المدافع تيرينس كونجولو.
أمضى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فولهام ومن المتوقع أن يكلف حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني.
تشيلسي يرد على غضب كانتي ورغبته في الرحيل
يصر البلوز على أن لاعبهم الفائز بكأس العالم سعيد
وصف تشيلسي التقارير التي تحدثت عن غضب نجولو كانتي من النادي وأنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد بأنها "هراء تام"، حسب صحيفة ديلي ميل.
ذكرت صحيفة لو باريزيان مؤخرًا أن لاعب خط الوسط غير راضٍ عن معاملته في ستامفورد بريدج ويتطلع لتأمين الانتقال إلى إسبانيا.
ومع ذلك، فقد سعى البلوز إلى تكذيب هذه الشائعات بسرعة.
شكوك حول انتقال بن رحمة إلى وست هام
انتقال سعيد بن رحمة إلى وست هام بات مشكوك فيه الآن، بعد أن قرر النادي إعطاء الأولوية لانتقال جوش كينج بدلاً من ذلك، وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور.
كان من المفترض أن يخضع مهاجم برينتفورد للفحص الطبي في وست هام يوم الأربعاء، لكن ناديه الحالي يستعد "محادثات الأزمة" المتوقعة في الأيام المقبلة.
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لديها حتى يوم الجمعة للتعاقد.
إيفرتون يؤكد رحيل لاعبه
أكد إيفرتون رحيل السويسري شاني تاراشاج.
انضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى الفريق في عام 2016 لكنه لم يلعب للنادي أبدًا وقضى الأربع مواسم على سبيل الإعارة آخرها في هولندا.