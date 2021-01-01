أخبار الانتقالات | بديل كين وصفقة مجنونة بين إنتر وآرسنال

ذكر موقع "فوتبول إنسايدر" أن آرسنال عرض على إنتر مبادلة لاوتارو مارتينيز مقابل هيكتور بيليرلين ومبلغ من المال.

بيلرين يدخل ضمن اهتمامات إنتر لتعويض أشرف حكيمي، بينما أبدى آرسنال اهتماماً بلاوتارو ولكن بحسب التقرير، لن يكون قادراً على دفع ثمنه.