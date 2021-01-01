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أخبار الانتقالات | بديل كين وصفقة مجنونة بين إنتر وآرسنال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، الأربعاء 29 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Harry Kane England Euro 2020
Getty Images

نجم بايرن مطلوب في إيطاليا

2021-07-29T08:29:09Z

أوضح فابريزيو رومانو أن فيرونا وأندرلخت مهتمان بخدمات يوشوا زيركسي، مهاجم بايرن ميونخ الشاب.

اللاعب كان في إيطاليا بالنصف الثاني من الموسم الماضي عندما لعب مُعاراً مع بارما.

نابولي يدخل سباق ذكريا

2021-07-29T08:23:24Z

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن نابولي هو أحدث الأندية المهتمة بالدوري السويسري دينيس ذكريا، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ.

وقال التقرير إن العرض الأولي هو إعارة مع أحقية الشراء مقابل 20 مليون يورو.

ليستر يحدد سعر ماديسون

2021-07-29T08:22:12Z

أفادت "سكاي" بأن ليستر سيتي يطلب على الأقل 70 مليون يورو من أجل التخلي عن صانع ألعابه جيمس ماديسون.

اللاعب الإنجليزي يحظى باهتمام آرسنال بشكل كبير وقال التقرير إن الأخير سيكون مضطراً لبيع مجموعة من لاعبيه إذا أراد ضم اللاعب.

آرسنال يحاول مع أوديجارد

2021-07-29T08:21:03Z

أوضح "فابريزيو رومانو" أن آرسنال مستعد لشراء مارتين أوديجارد بصفة نهائية من ريال مدريد.

وقال الصحفي الإيطالي إن النرويجي هو الهدف الأساسي للمدفعجية لتعزيز مركز صانع الألعاب.

كاربخال يمدد مع ريال مدريد

2021-07-29T08:19:54Z

ذكرت "Cope" أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع لاعبه داني كاربخال لتمديد عقده.

الظهير الأيمن سيوقع عقداً سيبقيه مع ناديه حتى 2024 بحسب التقرير.

آرسنال يعرض مبادلة بيلرين مع لاوتارو

2021-07-29T08:18:19Z

ذكر موقع "فوتبول إنسايدر" أن آرسنال عرض على إنتر مبادلة لاوتارو مارتينيز مقابل هيكتور بيليرلين ومبلغ من المال.

بيلرين يدخل ضمن اهتمامات إنتر لتعويض أشرف حكيمي، بينما أبدى آرسنال اهتماماً بلاوتارو ولكن بحسب التقرير، لن يكون قادراً على دفع ثمنه.

توتنهام يستهدف فلاهوفيتش لخلافة كين

2021-07-29T08:16:06Z

أوضحت "تيليجراف" أن توتنهام وضع نجم فيورنتينا دوشان فلاهوفيتش على رأس قائمة المرشحين لخلافة هاري كين حال رحل هذا الصيف.

الصربي متألق في صفوف فيورنتينا وبحسب التقرير سيطلب ناديه مبلغاً في حدود 50 مليون يورو لبيعه هذا الصيف.

تريد هالاند ولست قادراً على ثمنه، إليك الحل .. دوشان فلاهوفيتش!

لوكاكو يرفض تشيلسي

2021-07-29T08:15:36Z

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