أخبار الانتقالات - بديل كين في توتنهام وليفربول يبحث عن برونو الجديد

حسب جارديان، فإن اختيارات تشيلسي للمهاجم الصيف المقبل لن تقتصر فقط على هاري كين الهدف الأول لأكثر من نادٍ.

الصحيفة أشارت إلى أن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان في قائمة تشيلسي أيضًا وسيحاول أبراموفيتش ضمه في حال عدم القدرة على توفير السيولة اللازمة للتعاقد مع كين.