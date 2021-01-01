أخبار الانتقالات | بديل حكيمي في إنتر وصدمة كامافينجا

أوضحت "Le Parisien" أن نادي رين الفرنسي لم يتلق أي عرض من أجل ضم نجمه إدواردو كامافينجا.

الفرنسي الشاب متابع من قبل بايرن ميونخ وريال مدريد، ولكن لم يتحرك أي فريق حتى الآن لضم لاعب الوسط.