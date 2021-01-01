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أخبار الانتقالات | بديل حكيمي في إنتر وصدمة كامافينجا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 3 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Eduardo Camavinga Rennes 2020-21
Getty Images

دومفريس بديل حكيمي في إنتر

2021-07-03T07:37:42Z

ذكرت "دي تيليجراف" الهولندية أن مواطنها دينزل دومفريس سيكون معوض أشرف حكيمي في إنتر.

اللاعب الذي تألق في أمم أوروبا الحالية مع بلاده تلقى عرضاً من إيفرتون بحسب التقرير، ولكن إنتر الأقرب.

ليدز يتمم صفقة فيربو

2021-07-03T07:36:50Z

أكدت "سبورت" وجود اتفاق بين برشلونة وليدز من أجل انتقال جونيور فيربو للنادي الإنجليزي.

الظهير الأيسر خرج من الحسابات في البلوجرانا وسينتقل مقابل قرابة 18 مليون يورو. اقرأ المزيد هنا

ميلان يطارد شيك وتاديتش

2021-07-03T07:35:08Z

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان يريد التعاقد مع مهاجم جديد وتواصل مع ممثلي باتريك شيك ودوشان تاديتش.

شيك يتألق في يورو 2020 مع جمهورية التشيك وبحسب التقرير ناديه باير ليفركوزن يطلب 40 مليوناً لبيعه.

أما تاديتش فيلعب مع أياكس منذ ثلاثة مواسم، والنادي الهولندي لن يمانع بيعه بحسب التقرير.

زين الدين فرحات قريب من مارسيليا

2021-07-03T07:34:09Z

أوضح "DZ foot" أن لاعب نيم المتألق الموسم الماضي زين الدين فرحات قريب من مارسيليا.

التقرير أوضح أن المفاوضات بمراحل متقدمة بين الناديين من أجل اللاعب الجزائري.

توتنهام لا يمانع رحيل ألديرفيريلد

2021-07-03T07:32:47Z

ذكرت "صن" أن توتنهام لن يقف أمام رغبة مدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد بالرحيل خلال الصيف الجاري.

الدولي البلجيكي يريد أن يصبح قريباً من بلاده، ولذا التفكير في عروض بلجيكية أو هولندية، ولكن التقرير قال إن سبيرز يطلب قرابة 30 مليون يورو لبيعه.

لا عروض لضم كامافينجا

2021-07-03T07:31:07Z

أوضحت "Le Parisien" أن نادي رين الفرنسي لم يتلق أي عرض من أجل ضم نجمه إدواردو كامافينجا.

الفرنسي الشاب متابع من قبل بايرن ميونخ وريال مدريد، ولكن لم يتحرك أي فريق حتى الآن لضم لاعب الوسط.

مارسيليا يقترب من ثلاثة صفقات

2021-07-03T07:29:48Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن مارسيليا أتم ضم الثنائي شينجيز أوندير وباو توريس من روما على سبيل الإعارة.

وفي سياق متصل، ذكرت "The Athletic" أن الفريق قريب أيضاً من ويليام ساليبا، مدافع آرسنال كذلك على سبيل الإعارة.

سبارتاك يضم موسيس نهائياً

2021-07-03T07:28:56Z

أعلن سبارتاك موسكو الروسي عن تعاقده بشكل رسمي مع فيكتور موسيس من صفوف تشيلسي.

النيجيري يرحل عن البلوز عقب فترة امتدت لتسعة أعوام تخللها عدة إعارات.