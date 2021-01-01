أخبار الانتقالات: بايرن ميونخ يسعى لضم دراكسلر وأستون فيلا ينافس وست هام على لينجارد

كشفت تقارير صحفية، عن وجود دلالة جديدة على اقتراب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وارتبط بالانضمام إلى ريال مدريد، وبحسب مصادر موقع جول، فإن مبابي قام بالفعل بشراء منزل له في مدريد استعدادًا للانضمام إلى الميرينجي في الصيف.