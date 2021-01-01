أخبار الانتقالات: بايرن ميونخ يريد ضم سون وصفقة تبادلية بين يونايتد ويوفنتوس

مانشستر سيتي يستقر على خليفة أجويرو
استقرت إدارة مانشستر سيتي، على بديل سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق، الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده مع الفريق السماوي.
وبحسب شبكة بي بي سي، فإن الفريق الإنجليزي، يضع الثنائي هاري كين مهاجم توتنهام، وإرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، على قائمة أولوياته في الصيف المقبل لخلافه أجويرو في هجوم الفريق.
بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع سون هيونج مين
كشفت تقارير صحفية، إلى أن إدارة بايرن ميونخ الألماني، تسعى للتعاقد مع الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، لاعب توتنهام خلال الفترة المقبلة.
وينتهي عقد اللاعب الكوري مع الفريق اللندني، في صيف 2023، وبحسب صحيفة فوتبول إنسايدر، فإن الفريق الألماني لن يتعجل في حسم الصفقة وسيعمل على حسمها لصالحه.
وأشار التقرير إلى أن إدارة بايرن ميونخ، عرضت بالفعل على سون عقد طويل الأمد.
صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد لضم بوجبا
كشفت تقارير صحفية، أن يوفنتوس يخطط لصفقة تبادلية في الصيف المقبل مع مانشستر يونايتد، للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب الشياطين الحمر.
وتحاول إدارة البيانكونيري، استعادة بوجبا، خاصة أن اللاعب ارتبط بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة.
وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن يوفنتوس، حريص على استعادة بوجبا من جديد، وسيعمل على إدراج باولو ديبالا في الصفقة لتكون صفقة تبادلية بين الطرفين.
إنتر يستهدف ضم مدافع نابولي
أوضح الصحفي الموثوق دي مارزيو، أن إنتر يستهدف ضم أحد مدافعي نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الجانب الدفاعي في الفريق.
وأشار دي مارزيو، إلى أن إنتر يريد التعاقد مع نيكولا ماكسيموفيتش، خلال الصيف المقبل، خاصة أن عقده ينتهي مع فريق الجنوب الإيطالي بنهاية الموسم الحالي وسيحق له الانضمام إلى النيراتزوري بالمجان.
صراع ثلاثي لضم حارس ميلان
كشفت تقارير صحفية، أن هناك صراعًا كبيرًا، ينتظر العديد من الفرق الأوروبية، لضم جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وينتهي عقد الحارس الشاب، رفقة الروسونيري خلال الفترة القادمة، ورفض دوناروما صاحب الـ 22 عامًا، عروض فريقه لتجديد العقد.
وبحسب الصحفي الموثوق دي مارزيو، فإن تشيلسي ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس بالإضافة إلى ريال مدريد، دخلوا في محاولة لضم دوناروما خلال الفترة المقبلة.
ريال مدريد يتخذ قراره النهائي بشأن إدراج فينيسيوس جونيور في صفقة مبابي
اتخذت إدارة ريال مدريد، قرارها النهائي بشأن إدراج فينيسيوس جونيور لاعب الفريق، في صفقة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.
وكانت بعض التقارير الصحفية، أشارت في وقت سابق، إلى رغبة باريس سان جيرمان، في إدراج الجناح البرازيلي، في الصفقة إن أراد ريال مدريد التعاقد مع جوهرة الفريق الفرنسي.
وبحسب صحيفة ديفنسا سنترال، فإن إدارة ريال مدريد رفضت التفريط في فينيسيوس، والذي تعتبره ضمن خطة الفريق على المدى البعيد، ولن يخرج من قلعة سانتياجو برنابيو.
برشلونة يتصدر السباق الشرس للتعاقد مع فينالدوم
نشرت صحيفة ماركا الإسبانية، تقريرًا أشارت فيه إلى أن برشلونة، هو الأوفر حظًا في التعاقد مع جورجينو فينالدوم، لاعب ليفربول، خلال الصيف المقبل.
وينتهي عقد اللاعب الهولندي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل لاتفاق على تجديد العقد حتى الآن، وارتبط بالانضمام إلى الفريق الكتالوني منذ الصيف الماضي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى وجود صراع شرس بين برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، لضم اللاعب صاحب الـ 30 عامًا، إلا أن الفريق الكتالوني يتصدره وسيكون الوجهة الأقرب للاعب إن رحل عن ليفربول ولم يجدد عقده.