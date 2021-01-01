أخبار الانتقالات | بايرن ميونخ يحسم صفقة جديدة، ومدافع تشيلسي يغادر

يقترب ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد ، من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رفض رحيله

بوروسيا دورتموند كان أكثر المهتمين بضم اللاعب لكن البرتغالي سوف يبقى في أولد ترافورد