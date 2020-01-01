أخبار الانتقالات: باريس يقترب من نجم يوفنتوس وكلوب يريد التجديد لنجمه

يعتقد زين الدين زيدان أن دومينيك زوبوسزلاي يمكن أن يكون بديلاً مقبولًا لإيسكو، حسب بيلد.

كان لاعب خط وسط سالزبورج في حالة جيدة هذا الموسم بسلسلة من التألق لافتة للنظر.

من المحتمل أن يحاول ضمه إلى ريال مدريد في العام الجديد.