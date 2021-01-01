أخبار الانتقالات | باريس يعلن راموس بالخطأ، وبالوتيلي ينضم لفريق جديد

آرسنال موافق على إعارة بيليرين إلى إنتر
باكا يرحل عن فياريال
باريس سان جيرمان يعلن بالخطأ صفقة راموس
تم حذف الخبر
أعلن نادي باريس سان جيرمان إتمام التعاقد مع سيرخيو راموس ومنحه القميص رقم 4 قبل حذف الخبر
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة غدًا، الخميس.
رسميًا .. بالوتيلي ينتقل إلى الدوري التركي
أعلن نادي أضنة الصاعد حديثًا إلى الدوري التركي التعاقد مع ماريو بالوتيلي
Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021
Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak.🔥#İkiDeli pic.twitter.com/awkNqMdoB0
استسلام رين
قام نادي رين الفرنسي بفتح المحادثات مع لاعبه إدواردو كامافينجا بخصوص رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كامافينجا عقده ينتهي مع رين في يونيو 2022 ولم يجدد حتى الآن، ولا توجد أي مؤشرات حول استمراره.
صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن الباب أصبح مفتوحًا أمام رحيل كامافينجا، بقيمة تصل إلى 30 مليون يورو.
وتمثل هذه القيمة صدمة كبيرة لرين الذي كان يريد التخلي عن اللاعب مقابل 100 مليون الصيف الماضي.
تشاؤم جوارديولا
على الرغم من رغبته في التعاقد مع هاري كين وإرلينج هالاند، ورحيل سيرخيو أجويرو، إلا أن بيب جوارديولا لا يشعر بالتفاؤل تجاه ضم مهاجم كبير.
مدرب مانشستر سيتي قال على قناة "TV3":"هذا لن يكون ممكنًا في الوقت الحالي، لا نستطيع تحمل هذه الأسعار لشراء مهاجم".
وأضاف:"كل الأندية تعاني من أزمة مالية بسبب أوضاع فيروس كورونا ولا نمثل أي استثناء".
مفاجأة كين
قائد منتخب إنجلترا هاري كين يعتبر أحد أفضل المهاجمين في العالم، ولكن خطوة ما كان سيقدم عليها في 2012 كادت أن تغير مسيرته.
نيكو شيفر المدير السابق لنادي أونيون برلين قال لصحيفة "سبورت بيلد":"كانت قوته ملحوظة خاصة في ضربات الرأس وكان مهاجمًا مميزًا".
وأضاف:"حاولنا ضمه وكان من الممكن أن يتألق معنا، ولكن العلاقة الخاصة مع الكرة الإنجليزية لم تساعد على حدوث الصفقة".
صفقة جديدة لدورتموند
يطمح نادي بوروسيا دورتموند الألماني، في منافسة آرسنال وتوتنهام على ضم مارسيل سابيتسر لاعب وسط لايبزيج.
صاحب الـ27 سنة عقده ينتهي في يونيو 2022 ولم يوقع على عقد جديد، ومن غير المحتمل تجديده في أي وقت.
صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أكدت أن دورتموند اقتحم سباق التوقيع مع الدولي النمساوي، والذي قد يبلغ سعره حوالي 25 مليون يورو.
هدف ليفربول
موقع "ليفربول إيكو" أكد اهتمام ليفربول بالتعاقد مع أوتافيو دا سيلفا لاعب وسط فريق بورتو البرتغالي.
النادي الإنجليزي من المتوقع أن يعرض أحد لاعبيه في صفقة تبادلية، لتخفيض قيمة انتقال صاحب الـ26 سنة.
كين يطلب الصبر
صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن هاري كين مهاجم توتنهام لن يتأثر بقدوم نونو سانتو كمدرب للفريق بخصوص قراره حول مستقبله.
اللاعب يريد الرحيل ويدرك جيدًا أن الأمور ستكون صعبة، لذلك قرر تأجيل التفاوض على مصيره إلى ما بعد نهاية مشاركته مع إنجلترا في يورو 2020.
كين طلب من الأندية الراغبة في ضمه الصبر والانتظار لانتهاء اليورو، من أجل الجلوس للتفاوض على صفقة محتملة.
إصرار لوكاتيلي
يصر مانويل لوكاتيلي لاعب وسط ساسوولو ونجم إيطاليا في يورو 2020، على الانتقال إلى صفوف يوفنتوس هذا الصيف.
العديد من التقارير الإيطالية أكدت أن آرسنال تقدم بعرض قيمته 40 مليون يورو، ولكن اللاعب يتجاهل اتصالات النادي الإنجليزي من أجل الانضمام للسيدة العجوز.
شكوك روبيرتو
مستقبل سيرجي روبيرتو مع برشلونة، أصبح من أكبر علامات الاستفهام داخل الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة.
اللاعب عقده ينتهي في يونيو 2022، والنادي طلب منه التمديد، لكن لا يوجد عرض رسمي حتى الآن.
جوسيب ماريا أوروبيتج وكيل أعماله، كشف في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن النادي لم يتحدث معه حول أي خطوة مستقبلية.
صدمة بن عرفة
الجناح الفرنسي حاتم بن عرفة، كان يأمل في العودة مجددًا إلى مارسيليا، حيث طلب مقابلة المدرب خورخي سامباولي لمناقشة الأمر.
صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية أكدت أن سامباولي صدم صاحب الـ34 سنة ورفض طلبه تمامًا.
رحيل جريزمان
رفض أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، استبعاد فكرة الرحيل عن النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
بعض التكهنات أثيرت حول مستقبل اللاعب، بسبب رغبة برشلونة في التخلي عن بعض اللاعبين لتخفيض الأجور من أجل دفع راتب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
صحيفة "سبورت" أكدت أن جريزمان قد يرحل في حالة الضغط عليه لتخفيض راتبه، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وتشيلسي بضمه.