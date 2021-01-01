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أخبار الانتقالات | باريس يحدد خليفة مبابي وبرشلونة يتحرك للشتاء

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 2 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Dembele Barcelona 2021
Getty

أتلتيكو ليس مجبراً على شراء جريزمان

2021-09-02T07:46:36Z

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برشلونة سيجدد لديمبيلي

2021-09-02T07:44:50Z

أوضح "راديو كاتالونيا" أن برشلونة سيعرض على لاعبه عثمان ديمبيلي تمديد عقده رغم تعدد إصاباته.

وغاب ديمبيلي عن انطلاقة الموسم بعد الإصابة التي تعرض لها في يورو 2020 مع المنتخب الفرنسي.

تشيلسي يواصل التخلص من اللاعبين

2021-09-02T07:43:41Z

توصل تشيلسي لاتفاق مع لوكوموتيف موسكو لإعارة لاعبه تينو أنيورين.

وقال "فابريزيو رومانو" إن الاتفاق هو إعارة بعقد طويل الأمد للاعب مع النادي الروسي.

مهلة من نابولي لإنسيني

2021-09-02T07:42:45Z

أفاد "كالتشيو ميركاتو" بأن نابولي أعطى قائده لورينزو إنسيني حتى منتصف الموسم لحسم موقفه من تمديد عقده.

وينتهي عقد إنسيني في نهاية الموسم الحالي، ولكن حتى الآن لم يتوصل لاتفاق جديد من أجل تمديد عقده.

برشلونة سيعود لضم داني أولمو

2021-09-02T07:41:21Z

قال "فابريزيو رومانو" إن برشلونة بعد مهتم بخدمات خريج أكاديميته السابق داني أولمو بعد محاولة ضمه هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن لايبزيج لم يكن ليبيع الدولي الإسباني بآخر أيام الميركاتو، مما سيجعل برشلونة يعود بعرض جديد بحسب "ديلي ميل" في يناير.

أتلتيكو لم يعرض فيليكس للبيع

2021-09-02T07:40:11Z

أوضح "فابريزيو رومانو" أن أتلتيكو مدريد لم يفكر في أي وقت هذا الصيف ببيع نجمه البرتغالي جواو فيليكس.

وربطت التقارير بين فيليكس وبرشلونة وأنه قد يدخل في صفقة تبادلية مع أنطوان جريزمان.

إنتر يقترب من أونانا

2021-09-02T07:39:11Z

ذكر "نيكولا شيرا" أن الاتفاق أصبح وشيكاً بين إنتر والحارس الكاميروني أندري أونانا للانتقال لصفوف النيراتزوري الصيف المقبل مجاناً.

وينتهي عقد أونانا مع أياكس في 2022 ورفض هذا الصيف عرضاً من ليون وعدة عروض أخرى بحسب تصريحات وكيله.

باريس يحدد خليفة مبابي

2021-09-02T07:35:57Z

ذكرت "كورييري ديلا سيرا" أن باريس سان جيرمان وضع لاوتارو مارتينيز كأحد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة كيليان مبابي في 2022.

وسيجدد الأرجنتيني عقده مع إنتر في الأيام المقبلة بحسب تأكيدات وكيله، ولكن التقرير يشير إلى اهتمام كبير من الفريق الفرنسي باللاعب.