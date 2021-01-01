أخبار الانتقالات | انضمام لويز لفلامنجو رسميًا، وصفقة منتظرة لريال مدريد

آرسنال حاول التخلص من لاكازيت
أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ آرسنال حاول التخلص مع ألكسندر لاكازيت خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.
ولم يتلق الفريق أي عرض لأجل اللاعب لكنّه قد يرحل بالمجان الصيف المقبل بنهاية عقده
ريال مدريد يتحرك لضم فوفانا
كشفت تقارير صحفية أنّ ريال مدريد يرغب في التعاقد مع مدافع ليستر سيتي ويسلي فوفانا
وقد يكون المدافع صاحب الـ20 عامًا خليفة راموس وفاران في الصيف المقبل
رسميًا: فلامنجو يتعاقد مع دافيد لويز
2️⃣3️⃣🔛 #DavidLuizNoMengo pic.twitter.com/tq8txbGpRh— Flamengo (@Flamengo) September 11, 2021
إنتر يتحرك لتأمين راسبادوري
تحدثت "توتوسبورت" أن إنتر يريد التحرك في يناير المقبل لتأمين صفقة جياكومو راسبادوري، مهاجم ساسوولو الشاب.
ويحظى اللاعب بالإعجاب من عدة فرق بحسب تقارير، مما دفع مسؤولو إنتر للإسراع في تحويل إعجابهم بالشاب لمفاوضات بأسرع وقت بحسب الجريدة.
برشلونة يجهز عرضاً ضخماً لضم أولمو
أفادت "Onze d'Esport3" أن برشلونة يجهز عرضاً بقيمة 70 مليون يورو للتعاقد مع داني أولمو من لايبزيج.
ويريد البلوجرانا ضم خريج أكاديميته السابق في يناير المقبل، وقالت تقارير إنه توصل بالفعل لاتفاق شخصي مع الدولي الإسباني.
ندومبيلي يغير موقفه
أوضحت "ستاندارد" أن تانجوي ندومبيلي أصبح لا يفكر في ترك توتنهام رغم خروجه من حسابات فريقه هذا الموسم.
وسيسعى متوسط الميدان الفرنسي لإثبات نفسه والبحث عن الفرصة للمشاركة بحسب التقرير، لإقناع مدربه نونو سانتو بإشراكه.
أوزيل مستمر في تركيا
أكد إكريم كونور، الصحفي التركي، أن مسعود أوزيل لن يرحل عن صفوف فنرباخشه.
وتداولت تقارير أن صانع الألعاب قد ينتقل للدوري الأمريكي أو القطري، ولكن كونور أوضح أن أوزيل مستمر في ناديه الحالي.
تشيلسي يعمل لإبقاء كانتي
أوضحت "ستاندارد" أن تشيلسي يعمل حالياً على تجهيز عقد جديد لنجمه الفرنسي نجولو كانتي.
ويملك الفرنسي بعد في عقده عامين، ولكن تشيلسي يريد تأمين موقفه مبكراً.
آرسنال حاول مع أبراهام
أوضح "Here we go" أن مهاجم تشيلسي السابق وروما الحالي كان هدفاً رئيسياً لآرسنال الانتقالات الماضية.
وحاول المدفعجية ضم المهاجم الإنجليزي ليكون بديلا للفرنسي أليكساندر لاكازيت ولكنه اختار فريقه الإيطالي.
صفقة تبادلية محتملة بين بايرن وتشيلسي
قال موقع "فيكاخيس" إن تشيلسي لن يمانع إجراء صفقة تبادلية مع نظيره بايرن ميونخ تخص الثنائي ليروي ساني وتيمو فيرنر.
فيرنر يشغل اهتمام مدرب بايرن يوليان ناجلسمان الذي سبق وعمل معه في لايبزيج، بينما بحسب تقارير أبدى توماس توخيل، مدرب تشيلسي، إعجابه بساني.