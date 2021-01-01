أخبار الانتقالات | النني يقترب من مزاملة مصطفى محمد، وأزمة مالية جديدة لبرشلونة

أكد موقع Fanatik أنّ جلطة سراي لم يتوقف عن حلمه بالتعاقد مع محمد النني من آرسنال.

وقد يحاول الاتفاق مع اللاعب في يناير، إذ ينتهي عقد النني في صيف 2022 وقد يغادر مجانًا