أخبار الانتقالات | الكل يطمع في برشلونة وريال مدريد يمهد لمبابي!

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم على رغبة نادي ليفربول في الحصول على خدمات اللاعب عثمان ديمبيلي من برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن مانشستر يونايتد ويوفنتوس يسعيان أيضًا للحصول على خدمات اللاعب بشكل مجاني.