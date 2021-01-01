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أخبار الانتقالات | الكل يطمع في برشلونة وريال مدريد يمهد لمبابي!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 12 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Kylian Mbappe France Spain Nations League 10102021
Getty

ليفربول ينضم لسباق عثمان ديمبيلي

2021-10-12T09:53:13Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم على رغبة نادي ليفربول في الحصول على خدمات اللاعب عثمان ديمبيلي من برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن مانشستر يونايتد ويوفنتوس يسعيان أيضًا للحصول على خدمات اللاعب بشكل مجاني.

مانشستر يونايتد يطارد لاعب ليستر سيتي

2021-10-12T09:53:03Z

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالحصول على خدمات اللاعب ويلفريد نديدي من صفوف ليستر سيتي.

يأتي هذا في ظل تقديم اللاعب لمستويات مميزة للغاية في ملعب كينج باور خلال العام الماضي، ومساهمته في الوصول لنهائي كأس إنجلترا العام الماضي.

نيوكاسل غير مهتم بإيكاردي أو رامزي

2021-10-12T09:52:54Z

نفت تقارير صحفية اليوم اهتمام نادي نيوكاسل الإنجليزي بالحصول على خدمات اللاعب ماورو إيكاردي من صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، والذي أكد أن باريس لا يخطط لبيع اللاعب، وكذلك أكد أن آرون رامزي ليس ضمن خطط الإدارة الجديدة لنيوكاسل.

مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع لينجارد

2021-10-12T09:52:44Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تحديد مانشستر يونايتد لقيمة بيع لاعبه جيسي لينجارد في فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي سيوافق على بيعه مقابل 15 مليون استرليني حيث ينتهي عقده في الصيف ويستطيع الرحيل مجانًا وقتها.

تمهيدًا لقدوم مبابي .. ريال مدريد "الفرنسي" يراقب نجم موناكو

2021-10-12T09:52:27Z

مع تقدم الموسم، تشير الأرقام إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني يتطلع بالفعل إلى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز صفوفه بأفضل صورة ممكنة من أجل مشروعه الجديد.

ريال مدريد ينظر إلى الدوري الفرنسي في الوقت الحالي على أنه منجم الذهب الذي يعج بالنجوم الشباب القادرين على تطوير الفريق.

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الكشف عن خطة برشلونة البديلة لتجديد ديمبيلي .. نجم مانشستر سيتي أصبح أولوية!

2021-10-12T09:52:06Z

يفكر نادي برشلونة الإسباني بشكل مكثف في خيار التعاقد مع رحيم ستيرلينج جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

فكرة التعاقد مع ستيرلينج تثير جماهير نادي برشلونة، مع العلم أن الدولي الإنجليزي يرفض في الوقت الحالي تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي، في انتظار ما ستسفر عنه عملية مفاوضات انتقاله إلى "كامب نو".

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ندومبيلي يريد الانتقال إلى ريال مدريد

2021-10-12T09:51:55Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة اللاعب تانجي ندومبيلي نجم فريق توتنهام بالانتقال لصفوف ريال مدريد في صيف 2022.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ديفنسا سنترال" حيث يريد اللاعب الابتعاد عن الكرة الإنجليزية ويرى أن ريال مدريد الأنسب له.