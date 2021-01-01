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أخبار الانتقالات | العائلة تقرب ميسي من باريس وبرشلونة يفاوض نجم فياريال

أخبار الانتقالات اليوم 21 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Lionel Messi Barcelona
Getty Images

دوناروما معروض على برشلونة مجانًا

2021-05-21T15:41:55Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن مينو رايولا وكيل النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما قد عرض على جوان لابورتا رئيس برشلونة انتقال اللاعب مجانًا لصالح فريقه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الوضع الإقتصادي الحالي في نادي برشلونة هو الذي أغرى لابورتا للاستماع له.

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Gianluigi Donnarumma 2020/21
Getty Images

جيرو يحدد طلباته لميلان

2021-05-21T07:33:39Z

بحسب "كالتشيو ميركاتو"، ميلان جدد اهتمامه بضم أوليفييه جيرو من صفوف تشيلسي عقب انتهاء عقده الصيف المقبل.

الدولي الفرنسي طلب راتباً في حدود 3.5 مليون يورو بالموسم، وإدارة ميلان تفكر جدياً في ضمه لتعزيز الهجوم بحسب التقرير.

جلطة سراي يتحرك لضم بوفون

2021-05-21T07:32:10Z

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن جلطة سراي وصيف الدوري التركي هو أحدث المهتمين بالتعاقد مع الإيطالي جيانلويجي بوفون.

الحارس تم ربطه أيضاً بروما عقب إعلانه الرحيل عن يوفنتوس بحلول نهاية الموسم الجاري.

برشلونة يقترب من إنهاء صفقتي ديباي وأجويرو

2021-05-21T07:30:29Z

"موندو" و"فابريزيو رومانو" أكدا أن برشلونة قريب من إتمام الاتفاق مع الثنائي سيرخيو أجويرو وممفيس ديباي.

كلا اللاعبين سينضمان مجاناً، وتم التوصل لاتفاق مبدئي مع وكلائهما، وينتظر أن تنتهي المفاوضات في وقت قريب.

ليفربول يتحرك لتأمين الثنائي البرازيلي

2021-05-21T07:28:58Z

"ديلي ميل" قالت إن ليفربول عازم على تمديد عقود الثنائي فابينيو وأليسون بيكر في أقرب فرصة ممكنة.

الحارس عقده ممتد حتى 2024، بينما عقد متوسط الميدان حتى 2023 ويريد ليفربول ضمان استمرارهما مبكراً.

موصطافي يغادر شالكه

2021-05-21T07:27:49Z

"موندو" أكدت أن الدولي الألماني السابق شكودران موصطافي سيغادر شالكه عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية الألمانية.

المدافع وصل فقط في يناير الماضي بعقد لمدة ستة أشهر من آرسنال، ولكن قرر الرحيل بحلول نهاية الموسم.

برشلونة يتابع نجم فياريال توريس

2021-05-21T07:26:05Z

صحيفة "موندو" قالت إن برشلونة مهتم بالتعاقد مع نجم دفاع فياريال باو توريس في الميركاتو الصيفي المقبل.

اللاعب الذي يعد من القطع الأساسية في تشكيل إسبانيا والغواصات الصفراء تراه إدارة البلوجرانا كمعوض مثالي لصامويل أومتيتي الذي خرج من الحسابات، وذلك بحسب تقرير الجريدة.

Pau Torres Villarreal 2020-21
Getty

برشلونة يقتحم سباق ليفاندوفسكي

2021-05-21T07:24:47Z

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ميسي يقترب خطوة من باريس بسبب العائلة

2021-05-21T07:24:13Z

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