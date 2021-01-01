أخبار الانتقالات | العائلة تقرب ميسي من باريس وبرشلونة يفاوض نجم فياريال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن مينو رايولا وكيل النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما قد عرض على جوان لابورتا رئيس برشلونة انتقال اللاعب مجانًا لصالح فريقه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الوضع الإقتصادي الحالي في نادي برشلونة هو الذي أغرى لابورتا للاستماع له.

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