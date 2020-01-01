أخبار الانتقالات: الريال يتواصل مع بوتشيتينو ولامبارد يحدد مصيره مع تشيلسي

برينر النجم الشاب المتألق مع فريقه ساو باولو، يتوقع له العديد مستقبل باهر لما يمتلكه من موهبة حقيقية.

وأحرز برينر نجم ساو باولو 18 هدفًا حتى الآن في 2020، وقال اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إنه يحلم باللعب مع برشلونة.