فجر نادر المرزوقي؛ وكيل أعمال الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الهلال السعودي، بتأكيد أن اللاعب لم يتلق أي عرض حتى الآن سواء من الأزرق أو العين الإماراتي فريقه السابق.

وقال المرزوقي، في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لم نتلق أي مفاوضات لتجديد عقد عموري، هو لديه رغبة في الاستمرار مع الهلال موسمًا آخر، خاصة أن الإصابة في البداية حرمته من إكمال الموسم".

وأضاف: "عموري سينضم إلى قائمة الهلال مع انطلاق مرحلة الإعداد، حيث أن عقده مستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، بجانب أننا لم نتلق أي عرض من العين لعودته له".