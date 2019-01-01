حمد الله يقتنع بالبقاء في النصر
تأجّلت مفاوضات التجديد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، مع تأخر انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، لتبدأ الشكوك حول رحيله.
ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن شرفيي النادي العاصمي أجروا اتصالات مع المغربي، لإقناعه بالبقاء ضمن صفوف الفريق.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب أكد لأعضاء الشرف أنه مستمر في صفوف العالمي رغم أن أمامه فرصة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في ظل العرض الإيطالي الكبير الذي تلقاه.
عموري؟ لا مفاوضات من العين أو الهلال
فجر نادر المرزوقي؛ وكيل أعمال الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الهلال السعودي، بتأكيد أن اللاعب لم يتلق أي عرض حتى الآن سواء من الأزرق أو العين الإماراتي فريقه السابق.
وقال المرزوقي، في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لم نتلق أي مفاوضات لتجديد عقد عموري، هو لديه رغبة في الاستمرار مع الهلال موسمًا آخر، خاصة أن الإصابة في البداية حرمته من إكمال الموسم".
وأضاف: "عموري سينضم إلى قائمة الهلال مع انطلاق مرحلة الإعداد، حيث أن عقده مستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، بجانب أننا لم نتلق أي عرض من العين لعودته له".
هداف الدوري التركي على أعتاب النصر السعودي
بات النصر السعودي قريبًا جدًا من ضم مهاجم جالاتا سراي ومنتخب السنغال "مبايي دياني" هذا الصيف.
وأكدت مصادر تركية أن بطل الدوري السعودي توصل لاتفاق مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا على تقاضيه 4 ملايين يورو سنويًا.
ولم تُحسم المفاوضات مع النادي التركي بعد، إذ يطلب الحصول على 16 مليون يورو للتخلي عن نجمه، فيما تقدم النصر بعرض قيمته 13 مليون يورو.
ورغم هذا الفارق إلا أن هناك حالة من التفاؤل في انتهاء المفاوضات بالنهاية السعيدة وانتقال المهاجم المتواجد حاليًا في مصر للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا 2019.
الهلال مهدد بخسارة جوميس الموسم المقبل
حذر عبد العزيز المريسل الصحفي المشجع لنادي النصر من رحيل بافيتيمبي جوميس عن الهلال هذا الصيف بسبب تفاصيل مالية خاصة بتعاقده مع الفريق السعودي.
المريسل كشف عبر مصادر خاصة به أن عقد جوميس مع الهلال يتضمن تخفيض راتبه السنوي بقيمة مليوني يورو تقريبًا سنويًا، موضحًا أن راتب الموسم الأول مُقدر بـ9 ملايين يورو فيما الثاني بـ6 والثالث بـ5.
وأضاف المريسل عبر حسابه الشخصي على تويتر أن جوميس تراجع عن تلك الاتفاقية ويطلب بإلغاء هذا البند لمواصلة اللعب بقميص وصيف الدوري السعودي للموسم الأخير.
الهلال يتخلص من سيروتي
أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية فسخ تعاقد مع الأرجنتيني إيزكويل سيروتي؛ جناح أيمن الفريق، عقب موسم ونصف من التعاقد معه.
صاحب الـ27 عامًا كان قد انضم للزعيم في يناير 2018 قادمًا من سان لورينزو الأرجنتيني، لكنه قضى الموسم المنقضي معارًا في صفوف إنديبندنتي الأرجنتيني.
الجناح الأرجنتيني شارك بقميص الهلال في 12 مباراة فقط، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع ثلاثة آخرين.
لاعب الشارقة يرحل رسميًا إلى الفجيرة
أعلن نادي الفجيرة الإماراتي تعاقده رسميًا مع معتصم ياسين؛ لاعب وسط الشارقة، في صفقة انتقال حر.
صاحب الـ22 عامًا انتهى عقده مع الشارقة بنهاية الموسم المنقضي، ولم يجدد عقده، بعد تتويجه بطلًا لدوري الخليج العربي الإماراتي.
الزمالك يحدد سعر كهربا
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن القيمة المادية التي من الممكن التنازل بمقابلها عن محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "إذا كهربا يرغب في الرحيل عن الزمالك في الموسم القادم، فليجلب عرضًا مقابل 4 مليون يورو".
وأضاف: "كهربا إذا أراد أن يرحل يجب أن يأتي بعرض مناسب مثلما تحدثت أو ما يقابل مبلغ 20 مليون جنيه مصري للسماح له بالرحيل".
عمرو جمال ينفي الرحيل عن الأهلي
نفى عمرو جمال؛ مهاجم الأهلي المصري، ما تردد عن رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا تركيزه مع الأحمر للعودة للملاعب قريبًا
وقال جمال، خلال تصريحاته لقناة "الأهلي": "كل ما يُقال عني لا يشغلني، سمعت أنني سأرحل، هذا كله يتردد في وسائل الإعلام فقط، لكنني لا أركز في مثل هذه الأمور، أركز حاليًا في التدريبات حتى أعود قريبًا".
وأضاف: "مررت بظروف سيئة الموسم الجاري، حاولت بذل أقصى ما في وسعي من أجل التطور، لكن سوء الحظ كان حليفي، حتى عندما عدت للأهلي وتم قيدي في القائمة المحلية وبعد حصولي على وعد بالمشاركة في المباراة المقبلة، تعرضت للإصابة قبلها بـ48 ساعة".
الغزال تابع: "أشغل بالي حاليًا بالتدريبات وسرعة العودة، صحيح أن لدي أكثر من عرض خارجي، لكنني لا أفكر في الرحيل عن الأهلي".
واختتم: "لن أرحل، سأجني ثمار ما فعلته خلال الفترة المقبلة، وسنرى ما سيحدث عقب فترة الإعداد الخارجي".
فرانك كوم يقترب من الريان
أفادت قناة الكأس القطرية أن نادي الريان توصل لاتفاق مع فرانك كوم لاعب وسط الترجي التونسي للعب معه الموسم القادم.
وأثيرت خلال الأيام الأخيرة أنباءً حول مستقبل اللاعب صاحب الـ27 عامًا خاصة مع وجود اهتمام بعدد من الأندية بضمه بينها الأهلي المصري، لكن القناة القطرية أوضحت أن الريان نجح في التوصل معه لاتفاق على توقيع عقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.
الرجاء المغربي يغلق الباب أمام رحيل بانون للدوري السعودي ويفتحه أمام بنحليب
أعلن نادي الرجاء المغربي اليوم السبت، رسميًا تجديد عقد نجمه بدر بانون؛ مدافع الفريق، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لينتهي عقده بنهاية موسم 2021-2022.
عديد التقارير كانت قد أكدت وجود صراع سعودي بين الهلال والأهلي للظفر بخدمات صاحب الـ25 عامًا، بجانب بعض العروض القطرية.
على جانب آخر، تم فتح الباب أمام رحيل محمود بن حليب؛ مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وكان المهاجم صاحب الـ23 عامًا قد ارتبط بعدد من الأندية العربية أبرزها الأهلي والزمالك المصريين، وقد قيل أن الرجاء رفض عرضًا رسميًا من أحد أندية دوري نجوم قطر لاستعارته خلال يناير الماضي مقابل 300 ألف دولار.