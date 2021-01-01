أخبار الانتقالات - التنافس على ضم كين يشتعل وخليفة زيدان في مدريد

أكدت صحيفة ذا تايمز أن مانشستر يونايتد يعمل قوة للحصول على خدمات هاري كين مهاجم توتنهام الصيف المقبل وسط منافسة من مانشستر سيتي وتشيلسي.

الصحيفة أشارت لأن مانشستر يونايتد سيعرض مهاجمه الفرنسي انتوني مارسيال وربما جيسي لينجارد أيضًا ضمن صفقة هاري كين مع مبلغ من المال لتسهيل الصفقة.