أخبار الانتقالات - إنزاجي خليفة كونتي في إنتر وريال مدريد يحاول مع بوتشيتينو

كشفت مصادر خاصة لجول أن إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا لم تقم حتى الآن بتقديم أي عرض رسمي لليونيل ميسي من أجل تمديد عقده مع النادي الكتالوني.

القناة الثالثة الكتالونية في تقرير لها مساء الخميس زعمت أن لابورتا قد قام بمنح ميسي ووالده خورخي العرض النهائي للتجديد، لكن مصادر جول تنفي الأمر.

في الوقت نفسه، فإن ميسي لا يمانع هذا التأخير، بل على العكس، البرغوث يسعد بالانتظار ليحيط علمًا بكل شيء يخص مشروع برشلونة في الفترة المقبلة.

الأمر لا يتعلق فقط بالمال بالنسبة لميسي، فالدولي الأرجنتيني يضع عينه على فكرة المشروع الرياضي قبل كل شيء في سبيل ضمان النجاحات بعد أعوام المعاناة الأخيرة.

وفقًا لما قالته مصادر جول، فإن برشلونة ينتظر أولًا عملية التدقيق الاقتصادي من أجل معرفة قدرة النادي المالية بالضبط، ثم منح ميسي العرض الجديد على إثرها.