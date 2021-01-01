أخبار الانتقالات - إنزاجي خليفة كونتي في إنتر وريال مدريد يحاول مع بوتشيتينو

برشلونة يعيد إيمرسون من ريال بيتيس
قررت إدارة برشلونة إعادة إيمرسون من ريال بيتيس وشراء بطاقته كاملة من النادي الأندلسي نظير 9 ملايين يورو.
إيمرسون تألق في مركز الظهير الأيمن هذا الموسم مع بيتيس، وقد توافق إدارة برشلونة على بيعه بعد عودته حال وصول عرض مادي كبير له.
إنزاجي في طريقه لتدريب إنتر.. يترك لاتسيو رسميًا
أعلن لاتسيو في بيان رسمي عن فسخ عقد مدربه سيموني إنزاجي بالتراضي بين الطرفين.
هذه الخطوة ما هي إلا تمهيد لوصول إنزاجي لتدريب إنتر، والمتوقع أن يتم الإعلان عن الأمر بصورة رسمية يوم الجمعة.
ريال مدريد يوافق على بيع فاران، ومانشستر يونايتد ينقض على الصفقة
ذكرت صحيفة "ميل" البريطانية أن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع رافاييل فاران خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا للمذكور فإن ريال مدريد لا يمانع رحيل مدافعه لكن النادي الإسباني يطلب 70 مليون يورو، في مقابل استعداد يونايتد لدفع 45 مليون فقط.
خاص | لا عروض من برشلونة لميسي للتجديد حتى الآن، وهذا هو موقف اللاعب
كشفت مصادر خاصة لجول أن إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا لم تقم حتى الآن بتقديم أي عرض رسمي لليونيل ميسي من أجل تمديد عقده مع النادي الكتالوني.
القناة الثالثة الكتالونية في تقرير لها مساء الخميس زعمت أن لابورتا قد قام بمنح ميسي ووالده خورخي العرض النهائي للتجديد، لكن مصادر جول تنفي الأمر.
في الوقت نفسه، فإن ميسي لا يمانع هذا التأخير، بل على العكس، البرغوث يسعد بالانتظار ليحيط علمًا بكل شيء يخص مشروع برشلونة في الفترة المقبلة.
الأمر لا يتعلق فقط بالمال بالنسبة لميسي، فالدولي الأرجنتيني يضع عينه على فكرة المشروع الرياضي قبل كل شيء في سبيل ضمان النجاحات بعد أعوام المعاناة الأخيرة.
وفقًا لما قالته مصادر جول، فإن برشلونة ينتظر أولًا عملية التدقيق الاقتصادي من أجل معرفة قدرة النادي المالية بالضبط، ثم منح ميسي العرض الجديد على إثرها.
خاص | بوتشيتينو هدف ريال مدريد الأول لتعويض زيدان
أوضحت مصادر جول أن مدرب باريس سان جيرمان الحالي ماوريسيو بوتشيتينو هو المرشح الأبرز لخلافة زين الدين زيدان في ريال مدريد.
مصادر جول كشفت أيضاً أن توتنهام هو الآخر حاول إعادة مدربه السابق الذي رحل قبل 18 شهراً فقط في ظل بحثه المستمر عن مدرب جديد.
رفض ريال مدريد .. أليجري يحسم عودته ليوفنتوس
أكدت مصادر جول في تورينو توصل يوفنتوس لاتفاق مع ماسيمليانو أليجري من أجل العودة لتدريب الفريق الموسم المقبل في مكان أندريا بيرلو الذي سيقع إقالته.
في نفس السياق، ذكرت "سكاي" أن المفاوضات حالياً فقط تدور بخصوص مدة العقد، وأن الحديث يدور حول عقد لمدة ثلاث أو أربع سنوات.
الشبكة الإيطالية قالت أيضاً عبر "جيانلوكا دي مارزيو" إن أليجري هو من رفض انتظار ريال مدريد وقرر الانضمام ليوفنتوس
رسمياً | زيدان يرحل عن ريال مدريد
أعلن ريال مدريد عبر بيان رسمي رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عن القيادة الفنية، ليؤكد التقارير المتداولة منذ عدة أسابيع بخصوص المدير الفني
النادي أصدر بياناً رسمياً أعلن فيه انتهاء ولاية المدرب الفرنسي الثانية في مدريد وشكره على العمل المقدم، وأشار إلى أنه سيبقى أحد أساطير الفريق الخالدة.
وكيل حكيمي يرد بحسم على شائعات رحيله عن إنتر بعد مغادرة كونتي
رد وكيل الثنائي أشرف حكيمي ولاوتارو مارتينيز على الشائعات التي قالت إن الثنائي سيرحل عن إنتر بعد مغادرة المدير الفني أنطونيو كونتي في الساعات الماضية.
أليخاندرو كامانو، وكيل النجمين، تحدث مع "fcinter1908" وقال: "تجربة الثنائي مع كونتي كانت جيدة للغاية ومكثفة".
وأضاف: "ربما الفريق لم ينافس في الأبطال ولكن حقق اللقب في الدوري، كان موسماً ناجحاً للغاية، ولكن للتوضيح هما لاعبان لإنتر ويلعبان من أجل إنتر"
ليس تشيلسي فقط.. وجهتان محتملتان لهازارد في الدوري الإنجليزي
بدأ الحديث يكثر حول مستقبل إيدين هازارد مع ريال مدريد، وسط تأكيدات الصحف الإسبانية أن النادي الملكي قد اتخذ قرارًا بوضعه على لائحة المعروضين للبيع في الميركاتو الصيفي المقبل.
الوجهة الأولى والأكثر منطقية هي تشيلسي خصوصًا وأن اللاعب لا يزال يتمتع بعلاقة جيدة مع إدارة البلوز ولاعبيه، إلى جانب ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن اهتمام في ستامفورد بريدج بإعادة هازارد مجددًا.
أما الوجهة الثانية المحتملة لهازارد في إنجلترا فقد تكون مانشستر يونايتد، إذ أن أولي جونار سولشاير يشدد على ضرورة التعاقد مع جناح من طراز عالمي لدعم كتيبته في الموسم الجديد.
الوجهة الثالثة ستثير غضب جماهير تشيلسي من هازارد حتمًا، وهي توتنهام، فالنادي اللندني الآخر يبحث عن جناح في ظل ضبابية موقف جاريث بيل بعد انتهاء إعارته بنهاية هذا الموسم