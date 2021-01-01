أخبار الانتقالات | أوزيل يعود للدوري الإنجليزي ورحيل بروس عن نيوكاسل

إقالة بروس
أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، عن إقالة ستيف بروس من تدريب الفريق، نحو حقبة جديدة بالنادي.
وأوضح نيوكاسل عبر حسابه الرمي بموقع تويتر، أن فسخ العقد جاء بالتراضي، ومن المقرر أن يعمل جراهام جونز كمدرب مؤقت لحين الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد.
باركلي إلى بيرنلي
لا يتمتع روس باركلي لاعب وسط تشيلسي بفرصة اللعب بالانتظام مع البلوز تحت قيادة المدرب توماس توخيل.
ولذلك يستهدف صاحب الـ27 سنة الرحيل في يناير، وسط أنباء حول اهتمام شديد من بيرنلي بضمه وفقًا لصحيفة "ذا صن"البريطانية.
هل يعود ألفيش؟
علق رونالد كومان مدرب برشلونة، على إمكانية التعاقد مع داني ألفيش نجم الفريق السابق في صفقة انتقال حر بشهر يناير.
وقال كومان في المؤتمر الصحفي لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا:"لا أعلم، لم يتحدث معي أحد من النادي عن ذلك أو عن احتمال حدوث هذه الصفقة لذلك لا أحب الرد".
رحيل لينديلوف
يمر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بفترة صعبة جدًا، وهناك العديد من الانتقادات لبعض اللاعبين على أبرزهم فيكتور لينديلوف.
صحيفة "ذا صن" البريطانية، أشارت إلى أن النادي الإنجليزي يريد التخلص من المدافع السويدي في يناير القادم بسبب مستواه.
وأوضحت إلى أن النادي يرغب في التخلص من راتبه المرتفع أيضًا، والذي يصل إلى 150 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.
جدل بروزوفيتش
رفض مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر، ربط مستقبله بالنادي الإيطالي، وسط التكهنات المحيطة برحيله عن الفريق.
عقد اللاعب الكرواتي الحالي ينتهي في يونيو 2022، بوجود اهتمام من مانشستر يونايتد وبرشلونة بالتعاقد معه.
وقال بروزوفيتش في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو ويب":"سنرى ما سيحدث، علينا فهم ما لدى إنتر خلال هذه الأيام".
تجديد فاتي
يخطط نادي برشلونة الإسباني لإعلان التجديد للمهاجم الشاب أنسو فاتي غدًا الخميس، لإغلاق كافة التكهنات حول مستقبله.
صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن النادي سيجدد للاعب حتى 2027 بوجود شرط جزائي في عقده الجديد يصل إلى مليار يورو.
فياريال يحافظ على موهبته
الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أكد نجاح فياريال في الحفاظ على خدمات اللاعب الشاب يريمي بينو بصفوفه بعقد مدته 5 سنوات.
صاحب الـ19 سنة يعتبر من أهم المواهب الإسبانية الفترة الأخيرة، وجذب أنظار العديد من الأندية بعد تألقه في مركز الجناح مع منتخب إسبانيا.
رحيل تشافي
صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن فشل المفاوضات بين اللاعب الشاب تشافي سيمونس وباريس سان جيرمان للتوقيع على عقد جديد.
وأوضحت أن صاحب الـ18 سنة لا يشعر بالسعادة في حديقة الأمراء، ويخطط لتجربة جديدة بعد نهاية عقده العام القادم.
أوزيل على رادار نيوكاسل
الصحفي التركي إكريم كونور كشف عن مفاجأة بترقب نادي نيوكاسل الإنجليزي لموقف مسعود أوزيل مع فنربخشه.
وأوضح أن النادي الذي تم بيعه مؤخرًا لصندوق الاستثمار السعودي، وضع النجم الألماني ضمن أهم العناصر المستهدفة في العهد الجديد.
أياكس يحبط مانشستر يونايتد
يحضر نادي أياكس أمستردام الهولندي، للحفاظ على خدمات لاعب وسطه إدسون ألفاريز لفترة أطول.
اللاعب المكسيكي تألق بشكل لافت مع أياكس الفترة الماضية، وهو ما لفت أنظار العديد من الأندية كان أبرزها مانشستر يونايتد.
صحيفة "تيليجراف" الهولندية، كشفت عن اقتراب صاحب الـ23 سنة من التوقيع على عقد يمتد حتى 2025.
ديبالا يوافق على التجديد
أخيرًا وبعد فترة من الشد والجذب، وافق المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا على تمديد عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي.
مستقبل اللاعب كان محل العديد من الشكوك الفترة الأخيرة، لكن صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أكدت أنه وافق على التجديد حتى 2026.